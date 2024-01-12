Создана батарейка размером с ноготь, заряда которой хватит на 50 лет. Идею подсмотрели в России. Видео. Опрос

В Китае разработана крошечная батарейка размерами 15х15х5 мм, способная держать заряд в течение полувека. Такие возможности ей придает нерадиоактивный изотоп никель-63, работающий в паре с алмазными полупроводниками. Россияне разработали прототип такой батареи на год раньше

Карманная ядерная батарейка

Китайская компания Betavolt создала суперсовременный элемент питания, который умещается на мизинце, но при этом способен сохранять заряд десятилетиями. Батарейка получила название BB100, и, по заверениям разработчиков энергии в ней хватит на 50 лет.

Чтобы добиться такого впечатляющего результата, особенно на фоне современных литиевых аккумуляторов, китайцы пошли на хитрость – основу их творения составляет нерадиоактивный изотоп никель-63, а проводники внутри этой батареи буквально алмазные. Создатели BB100 уверяют, что батарейка не несет вреда людям, несмотря на наличие радиоактивного изотопа внутри, а также никак не навредит природе. Период полураспада никеля-63 составляет 100 лет.

Если верить разработчикам, то BB100 – это своего рода элемент питания из далекого будущего. Пока литиевые АКБ, стоящие в большинстве современных портативных гаджетов и автомобилей, боятся даже небольшой жары и слабого мороза, детище китайского стартапа способно работать при температуре окружающей среды от -60 до +100 градусов Цельсия.

Фото: Betavolt Ранний образец ВВ100

При этом размеры ее – всего лишь 15х15х15 мм, и чтобы показать, насколько она маленькая, разработчики сравнили ее габариты с китайской монетой номиналом 5 юаней, имеющей диаметр 30 мм.

Никакой опасности

По словам разработчиков, BB100 безопасна не только во время использования или хранения, но и если она случайно окажется в земле. Они утверждают, что основной излучающий разложится на стабильный изотоп меди (медь-64, который не угрожает окружающей среде.

Сама по себе батарейка по основным параметрам сравнима с двумя пальчиковыми (АА) батарейками – они в сумме генерируют напряжение на уровне 3 В, и BB100 – тоже 3-вольтовая. Мощность у нее совсем крошечная – всего 100 микроватт или 0,001 Вт, что по современным меркам исчезающе мало.

Внутри используются пластинки никеля-63 толщиной 2 микрометра. Энергия их бета-распада преобразуется в электричество. Разработка батарейки продолжается, так как это всего лишь прототип, но авторы проекта поставили перед собой цель довести его до стадии серийного производства максимум к концу 2025 г.

К моменту запуска конвейера Betavolt намерена увеличить мощность BB100 ровно в 1000 раз, то есть повысить ее до 1 Вт. В настоящее время элемент питания находится на стадии лабораторных испытаний. Одна из их целей – разработка модульной технологии объединения нескольких BB100 вместе, чтобы получать более мощный источник энергии.

Все упирается в деньги

В планы Betavolt входит выпуск на основе ВВ100 элементов питания для смартфонов, беспилотников, медицинских устройств и техники, используемой в аэрокосмической сфере. Возможность менять батарею в смартфоне раз в полвека – весьма заманчивая, однако стоит учитывать экономический фактор и тот факт, что добыть никель-63 в природе нельзя – его в ней попросту не существует.

Фото: Betavolt Возможно, именно так будут выглядеть батарейки в недалеком будущем

Никель-63 – это продукт работы ядерного реактора. Его получают путем облучения стабильного изотопа никель-62 нейтронами непосредственно в ядерном реакторе стабильного изотопа 62Ni.

Кто у кого украл

Китайцы из Betavolt не единственные и не первые, кто увидел в никеле-63 потенциал в качестве источника энергии в батарейках. Годом ранее, в конце января 2023 г., о создании прототипа батарейки на базе того же изотопа сообщили специалисты российского института НИЯЮ МИФИ. Это был прототип средней мощности (от 1 мВт до 100 Вт) на основе узкозонных полупроводниковых термофотовольтаических материалов с КПД преобразования теплового излучения как минимум не ниже 15%.

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У китайской батареи ВВ100 этот показатель находится на уровне 8,8%.