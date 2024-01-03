В России создали тренажер офисной безопасности в виртуальной реальности

Корпорация «Диполь» выпустила 3D-тренажеры для соблюдения охраны труда в офисах и для поиска источников неучтенного электропотребления. Использование 3D/VR заметно повышает эффективность обучения сотрудников промышленных предприятий в сравнении с традиционным обучением, но требует изменения программ обучения.

3D-тренажер для безопасности в офисах

Корпорация «Диполь», разрабатывающая 3D/VR-тренажеры и электронные учебные материалы, представила два новых 3D-тренажера. Один из них связан с правилами безопасности в офисе.

Тренажер ориентирован на проведение инструктажа для офисных сотрудников. Он разработан на основе нормативных требований безопасности и охватывает все распространенные нарушения, с которыми могут столкнуться сотрудники в офисе: пожарную безопасность, охрану труда, электробезопасность. При проведении занятий тренажер может генерировать случайный набор нарушений.

3D-тренажер для определения неучтенного электропотребления

Вторая новинка – 3D-тренажер определения неучтенного электропотребления. Программа воссоздает процедуру поиска мест возможного хищения электроэнергии. Пользователь в виртуальном режиме взаимодействует с активными элементами, поэтапно выполняя необходимые работы с соблюдением техники безопасности.

В программе присутствует три типа нарушений и дефектов, которые комбинируются случайным образом при каждом запуске тренажера: нарушения, связанные со средствами индивидуальной защиты и инструментами (проколы в диэлектрических перчатках, истекший срок проверки измерительного прибора и т.п.); нарушения, связанные с проверяемым оборудованием (трещины на счетчике, поврежденные пломбы и т.п.); нарушения, вызванные вмешательством в корректную работу оборудования (наличие геркона, «заряженный» счетчик).

Тренажер был разработан по заказу «Россети». Он был использован на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек», прошедшем в Екатеринбурге и организованном Агентством развития профессий и навыков. На тренажере происходили соревнования по компетенции «Интеллектуальные системы учета электроэнергии».

3D-тренажеры для гражданской обороны и химической и радиационной защиты

Среди других разработок корпорации «Диполь» - 3D-тренажер по отработке действий в защитном сооружении гражданской обороны. Он ориентирован на две группы пользователей: население и сотрудников соответствующих учреждений.

Другой продукт – 3D-тренажер по отработке действий по ведению радиационной и химической разведки, представляющий из себя симулятор реальных действий по определению зоны радиоактивного заряжения в пешем порядке. Схожий продукт – 3D-тренажер «Порядок действий в пункте специальной обработки» - обеспечивает имитацию пункта специальной обработки личного состава с площадкой для частичной санитарной и обработки.

Сравнение VR/3Dтренажеров и традиционных форматов обучения

Характеристика VR 3D Традиционное обучение Масштабируемость -- + + Безопасная отработка требований охраны труда и промышленной безопасности ++ + - Наглядность ++ + + Сосредоточенность ++ + - Сложность выполняемой операции + + - Адаптация -- + + Дополинтельные затраты на оснащение - + + Стоимсоть разработки - + + Сроки разработки - + + Оценка знаний - + + Эффективность обучения + + +- Необходимость изменения программ обучения -- - +

Также компания разработала 3D-тренажеры для проведения осмотров и ремонтов воздушный линий электропередач, распределительных подстанций и трансформаторов, наладке микропроцессорных устройств релейной защиты, технического обслуживанию трамвайного вагона, токарных работах на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и т.д.

Преимущества использования 3D/VR для обучения сотрудников

Как объясняет гендиректор корпорации «Диполь» Виктор Поляк, обычно кабинет охраны труда представляет из себя плакаты на стене и лектора, который «занудным голосом проводит лекцию» с целью дальнейшей сдачи тестов. «Однако наилучшее усвоение требований охраны труда и промышленной безопасности достигается не в результате «зазубривания» инструкций и правил, а при повторяющемся выполнении технологических операций и регламентов с учетом этих правил и инструкций», - считает Поляк.

При проведения обучения персонала в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) наблюдаются следующие сложности: высокая стоимость и недостаточное количество оборудования для учебных целей; высокая стоимость эксплуатации оборудования; большая сложность изменения параметров оборудования и среды; риски порчи оборудования; недостаточные заинтересованность и уровень подготовки обучаемых; ограниченность временного ресурса на подготовку; сложность выработки умений и навыков как моторно-рефлекторного, так и когнитивного типа; риски, связанные с опасностью работ и возможностью причинения вреда обучающимся.

Характерные особенности применения 3D/VR технологий в процессе обучения являются: приближение к реальности; мотивация; интерактивность; пространственная ориентация; мультисенсорная активность; повышение уровня безопасности; сосредоточенность, концентрация; снижение риска порчи оборудования.

Как «умнеют» российские города Цифровизация

Благодаря использованию VR и 3D происходит: ознакомление сотрудников с объектами и оборудованием; моделирование несчастных случаев на производстве; обучение работе со сложными системами, отработка технологических операций, отработка и проверка соблюдения правил охраны труда; моделирование и отработка действия в нештатных ситуациях, отработка и проверка соблюдения правила охраны труда.

Важной особенностью является вариативность - наличие нескольких или многих вариантов чего-либо. Так, при обучении требованиям пожарно-технического минимума могут варьироваться тип источника возгорания, категория помещения по взрывоопасности, состояние оборудования и т.п.; при подготовке электроэнергетиков - недочеты состояния территории и конструкций, возможные дефекты и неисправности оборудования и т.д. Испытуемый каждый раз оценивает новую ситуацию, что исключает простое запоминание правильных ответов и повышает эффективность подготовки персонала.

Существует несколько видов 3D/VR тренажеров для работы с оборудованием: тренажеры по осмотру объектов и поиску дефектов/нарушений; тренажеры, обучающие работу по алгоритму (методики работы с оборудованием, эксплуатация сложной техники); тренажеры, работающие по сложному сценарию – осмотр объекта, выполнение операций техпроцесса с поиском неисправностей и их устранением.

В сравнении VR и 3D Поляк отмечает, что VR более реалистичен и лучше подходит для проведения презентаций. Но для обучения большого числа сотрудников или проведения соревнований использование VR будет накладным. Кроме того, после введения санкций в России возникли сложности с приобретением VR-оборудования. Есть также пункт, в котором традиционное обучение выигрывает по сравнению с 3D и VR – это необходимость изменения программ обучения.

Кто еще занимается разработкой 3D/VR-тренеажеров

По оценкам Виктора Поляка, на российском рынке 3D/VR-тренажеров работает порядка 100 компаний. В том числе активно представлены разработчики компьютерных игр. Из ИТ-компаний крупным игроком является «Крок». Также ряд крупных заказчиков самостоятельно разрабатывают необходимые им тренажеры: например, этим занимаются «Северсталь», РЖД, «Газпром».