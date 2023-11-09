РСХБ на Finopolis приглашает отдохнуть за городом

Россельхозбанк перенесет всех гостей форума инновационных финансовых технологий Finopolis в деревню будущего на своей площадке «Своё За городом».



Все свое

Опрос Россельхозбанка показал, что восемь из десяти городских жителей рассматривают возможность переезда за город. Проживанием на селе интересуется 81% респондентов, по преимуществу — люди от 35 до 50 лет. Половина из них готова переехать за город на ПМЖ, четверть хотела бы жить так время от времени. Остальные 19% хотели бы остаться в городе. Главным стимулом для переезда россияне называют хорошую экологию. Также к плюсам загородной жизни люди относят возможность приобрести жилье большей площади, питаться натуральными продуктами, избегать суеты и стрессов.

На своей площадке «Своё За городом» Finopolis Россельхозбанк демонстрирует посетителям, что такой переезд уже сейчас может стать бесшовным и комфортным, а главное — цифровым. Банк приглашает всех гостей форума посетить деревню будущего: интерактивное пространство визуализирует образ АПК России через 20-30 лет, а также показывает, как сельское хозяйство успешно развивается в том числе в городских условиях.

Стенд создан согласно такой концепции загородной жизни, по которой любой человек может чувствоваться себя в деревне не хуже, чем в городе – благодаря разработкам РСХБ. У банка есть цифровая экосистема «Свое»: в приложении «Свое Родное» можно заказать свежие фермерские продукты, благодаря сервису «Я в агро» найти высокооплачиваемую работу в сельской местности, а на «Свое за городом» подобрать тур для ознакомительной поездки за город выходные.

Посетители пространства могут попробовать себя в роли фермера на интерактивной сити-ферме, а также получить свою фотографию от дружелюбной робо-руки. Все время пребывания на площадке гостей сопровождают звуки и ароматы, ассоциирующиеся с жизнью за городом.

На селе как в городе

Россельхозбанк предоставляет финансовые услуги по всей стране и обеспечивает покрытие 100% сельских территорий. При этом 66% отделений РСХБ расположены в малых городах и на сельских территориях. Как эксперт в сельском образе жизни Россельхозбанк делает все, чтобы переехавшие на сельские территории могли получать цифровые услуги на уровне жителей мегаполисов.

На площадке представлены цифровые сервисы экосистемы «Свое» для малых и средних предприятий АПК, которые могут упростить труд фермера на селе, а также решения для цифровой трансформации финансовых компаний от разработчика программного обеспечения R-Style Softlab.

Банк приглашает всех гостей форума посетить деревню будущего

РСХБ-Интех – цифровое сердце Россельхозбанка – представил новые информационные системы банка, которые являются собственными разработками РСХБ и делают получение и оказание финансовых услуг быстрее и комфортнее. Например, было представлено Единое фронтальное решение (ЕФР) для сотрудников фронт-линии, благодаря которому скорость работы операционистов увеличилась в 10 раз. Также посетители могут узнать о работе таких важных компонентов ПО как Интеграционная платформа 2,0 (основанная на комплексе из более чем 30 opensource составляющих), Платформа управления программными интерфейсами Open API, Цифровой профиль клиента и другие. Кроме того, гости стенда смогут пройти квиз на знание современных банковских технологий и получить бонусы в приложении Finopolis.

Форум Finopolis проходит с 8 ноября по 10 ноября 2023 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». В нём принимают участие ключевые игроки финансового сектора и ИТ-отрасли, представители органов государственной власти, регионы России. Участники в рамках трехдневной программы могут посетить экспозону – цифровой интерактивный город Finoland и выставку молодежных проектов.