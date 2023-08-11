Microsoft разрешила пользоваться двумя Windows одновременно на одном компьютере. Но все сделано через пень-колоду

Microsoft разрешила пользователям запускать на ПК сразу две копии Windows – без рестарта и виртуальных машин. Но это новшество из-за санкций недоступно россиянам, к тому же вторая ОС в данном случае не совсем полноценная – она действительно запускается, но не на ПК, а в облаке Microsoft, хотя пользователь и правда может переключиться на нее по щелчку мыши.

Две Windows вместо одной

Корпорация Microsoft, запретившая россиянам продлевать лицензии на свои продукты, встроила в Windows возможность одновременного запуска двух копий ОС на одном компьютере. Функция получила название Windows Switch, и прямо сейчас ее можно опробовать с сборке 23521 для бета-тестеров. Новшество затрагивает только Windows 11 – более старая Windows 10 с весны 2023 г. получает только обновления безопасности, функциональные апдейты для нее больше не выходят.

С одной стороны, разрешение на запуск двух Windows на одном ПК, к тому же без перезагрузки и использования виртуальных машин, в значительной степени расширяет возможности использования ПК. Например, если в одной системе заведется вредоносное ПО, можно сразу переключиться на другую и продолжить работать.

Но Microsoft повернулась к пользователям лицом лишь частично – работать в двух системах одновременно она разрешила, вот только одна из этих систем – облачная, то есть она установлена не на ПК, а где-то далеко на одном из серверов корпорации. Таким образом, это не две ОС, а всего лишь полторы, потому что доступ к своей облачной системе, в отличие от установленной локально, Microsoft может перекрыть в любой момент.

Фото: VMware Запускать две ОС одновременно, чтобы пользоваться Windows, пока пользуешься Windows, может быть весьма полезным. Но предложенный Microsoft способ подойдет не всем

В данном случае речь идет о сервисе Windows 365, запуск которого состоялся летом 2021 г., и который она активно, хотя и весьма нелогичными методами, рекламирует в 2023 г. Он позволяет арендовать лицензионную Windows и пользоваться ею по подписке – эта схема актуальна для компаний, не желающих закупать локальные лицензионные копии Windows на весь свой парк ПК. В этом случае компьютеры будут играть роль тонких клиентов и лишь транслировать на экран интерфейс облачной Windows.

Россиян это не касается

Чтобы получить на своем компьютере две Windows вместо одной, необходимо в локальной ОС запустить приложение Windows 365 и активировать кнопку «Добавить в представление задач», после чего запустится Windows Switch, и можно будет переключаться между системами по щелчку мыши.

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Оценить нововведения, проживая в России, легальными методами не получится. Во-первых, Microsoft не подпускает россиян к тестированию Windows, что уже преграждает путь к сборке 23521. Во-вторых, если опция Windows Switch доберется до стабильного релиза Windows, что бывает не всегда, то россияне не смогут скачать соответствующее обновление – доступ к ним с российского IP закрыт.

В-третьих, после 30 сентября 2023 г. Microsoft перестанет продлевать лицензии на свои программные продукты российским клиентам и лишит их даже обновлений безопасности. Из этого следует, что единственный способ опробовать Windows Switch – это посетить всем известные сайты и скачать оттуда взломанную сборку Windows 11 с интегрированным обновлением. Также можно попытаться обмануть Microsoft и подключиться к программе бета-тестирования, выдав себя за гражданина какой угодно страны, кроме России.

Традиционные способы запуска двух ОС

Придуманный Microsoft вариант работы в двух ОС одновременно выделяется тем, что пользователю не потребуется учиться «разбивать» системный диск на два и более разделов и «колдовать» над загрузчиком, после чего устанавливать на свежесозданный логический диск новую копию ОС. Но даже если он проделает все эти манипуляции, одновременно эти системы работать не будут – переключаться между ними получится только путем постоянных перезагрузок.

Второй способ – это использование программ для создания виртуальных машин. Они создают внутри основной системы виртуальный компьютер, отнимая от ресурсов ПК немного объема оперативной памяти и накопителя, а также забирая часть мощностей процессора. Минусов у такого способа два – в программах для виртуализации потребуется разбираться, и наиболее известные из них распространяются на платной основе. Впрочем, безграничная любовь россиян к пиратскому ПО, особенно на фоне санкций иностранных разработчиков, второй минус нивелирует.