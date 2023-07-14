Word и Excel больше не будут прежними. Один из основополагающих элементов Microsoft Office меняется впервые за 16 лет

Microsoft решилась на отказ от шрифта по умолчанию Calibri, который использовался в Office с 2007 г. Его место занял новый шрифт Aptos, он же Bierstadt. Microsoft устроила настоящие «смотрины» и позволила пользователям самостоятельно выбрать понравившийся им шрифт из пяти вариантов. Оставшиеся четыре тоже добавят в Office.

Calibri уходит на покой

Корпорация Microsoft объявила об отказе от Calibri как от шрифта, установленного по умолчанию в пакете офисных программ Office. Он был таковым на протяжении 16 лет, с момента выхода Office 2007.

В базовый состав Microsoft Office входят программы для работы с текстом (Word), электронными таблицами (Excel) и презентациями (PowerPoint). На смену Calibri в Office придет шрифт Aptos. Выбор в пользу него был сделан не самой Microsoft – корпорация отдала это на откуп пользователям, предложив им пять варианта на выбор – Bierstadt, Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite. Aptos в этом списке нет. Но лишь на первый взгляд – на самом деле это лишь переименованный Bierstadt, который получил наибольшее количество пользовательских голосов.

Фото: Microsoft Calibri и его заменители

Смена шрифта по умолчанию в Office является неожиданностью лишь отчасти. Microsoft еще в октябре 2021 г. сообщила о своих планах об отказе от Calibri, но точные сроки не назначила. Предполагалось, что переход произойдет в 2022 г.

Как не менять свои привычки

Существует два способа сохранить возможность набирать текст при помощи шрифта Calibri, к которому миллионы пользователей давно привыкли за 16 лет. Первый – это вручную отключить обновления Microsoft Office, и сделать это нужно безотлагательно, поскольку Microsoft уже начала внедрять Aptos во все приложения Office.

Фото: Microdoft Итоговый вариант Aptos

Второй способ – немного углубиться в настройки Office и выбрать нужный шрифт по умолчанию. После внедрения Aptos Calibri останется в списке доступных шрифтов, и его вновь можно будет сделать основным. То же касается и классического шрифта Times New Roman, который был базовым в Office 2003, но был заменен на Calibri с выходом Office 2007.

Шрифт от проверенного специалиста

Aptos – это творение дизайнера Стива Маттесона (Steve Matteson), с другими работами которого, сами того не подозревая, знакомы все пользователи Windows. Именно из-под его пера вышли шрифты Windows TrueType и Segoe UI – последний встречается повсеместно в Windows Vista, 7, 8, 10 и 11.

Tenorite, другой претендент на «звание» шрифта по умолчанию в Office, разработали дизайнеры Эрин МакЛафлин (Erin McLaughlin) и Вей Хуанг (Wei Huang). Skeena – это творение Джона Хадсона (John Hudson) и Пола Ханслоу (Paul Hanslow).

Фото: Microsoft Microsoft хочет, чтобы ее Office развивался. Как на этот процесс меняет установленный по умолчанию шрифт - неясно

Над шрифтом Seaford работало сразу три специалиста Тобиас Фрер-Джонс (Tobias Frere-Jones), Нина Стессингер (Nina Stössinger) и Фред Шеллкрасс (Fred Shallcrass). По оценке специалистов портала The Verge, среди всех шрифтов, которые Microsoft дала пользователям на выбор, именно Seaford лучше всего подходит для чтения больших массивов текста.

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Шрифт Grandview разработал Аарон Белл (Aaron Bell). По его словам, он черпал вдохновение в немецких дорожными и железнодорожными указателях.

Выбор по-прежнему есть

Все те, кто не согласен с тем, какой шрифт по умолчанию теперь будет в программах Office, могут восстановить справедливость на своем отдельно взятом компьютере. Microsoft приняла решение добавить в Office все пять участвовавших в конкурсе шрифтов – каждый из них будет доступен для выбора.

Calibri тоже останется в составе Office, тем более что он был разработан специально для Microsoft. Софтверный гигант заказал его разработку голландскому дизайнеру Лукасу де Грооту (Lucas de Groot) еще в 2002 г. – в тот год Microsoft искала специалистов для разработки современных многоязычных шрифтов из набора ClearType Font Collection.

Де Гроот закончил трудиться над Calibri в 2004 г. Годом ранее он выпустил шрифт Consolas, который тоже входит в состав ClearType Font Collection.

Во имя развития Office

Объявляя о поиске нового шрифта по умолчанию, Microsoft подчеркнула, Office необходимо развитие. Сам по себе каталог приложений существует с 1990 г., и за 33 года он пережил несколько глобальных обновлений.

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Самыми радикальными из них были Office XP в 2001 г. и Office 2007 – последний ознаменовал отказ Microsoft от классического дизайна программ в составе этого пакета. Сейчас оформление в стиле Office 2003 можно встретить в бесплатном и открытом LibreOffice.

В каком именно направлении будет развиваться Office, Microsoft не сообщает, но отказ от Calibri как от шрифта по умолчанию – не единственное «косметическое» изменение за последний год. В октябре 2022 г. CNews писал, что сервис меняет свое название – с 1990 г. он был известен как Microsoft Office, а теперь это Microsoft 365.