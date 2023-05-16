Хитрый программист IBM не работает 15 лет. Его не могут уволить и платят ему десятки тысяч долларов

ИТ-специалист Ян Клиффорд из IBM с 2008 г. ни разу не появлялся в офисе – он ушел с работы по медстраховке самой IBM, которая обязывает компанию платить ему 75% зарплаты до 65 лет (сейчас ему 50). У Яна действительно проблемы со здоровьем, и IBM не может уволить его, и теперь он требует повысить ему зарплату в связи с инфляцией.

Деньги из воздуха

Сотрудник британского подразделения корпорации IBM Ян Клиффорд (Ian Clifford) с 2008 г. не ходит на работу и не выполняет свои обязанности, но при этом ежемесячно получает зарплату. Как пишет портал Neowin, теперь он хочет добиться от работодателя повышения ежемесячного жалования, ссылаясь на стремительно ускорившуюся инфляцию.

Ян Клиффорд – старший ИТ-специалист (senior IT worker) в IBM, и он не был в офисе компании с 2008 г. Возможность жить за счет компании, не выполняя при этом перед ней свои обязательства как работника, предоставили ему условия страховки от самой IBM, которыми Клиффорд умело воспользовался. Ян исправно трудился в IBM до 2008 г., после чего решил воспользоваться медицинской страховкой IBM, так как у него резко ухудшилось самочувствие. Эта страховка предполагала, что компания будет платить ему по 75% от его годового оклада на момент фактического (не юридического) ухода из офиса, а это около $67,3 тыс., пока ему не исполнится 65 лет.

Фото: LinkedIn Ян Клиффорд воспользовался возможностью, которую ему предоставила сама IBM

На момент выхода материала Клиффорду было 50 лет, то есть компания будет выплачивать ему жалование еще 15 лет, несмотря на то, что свои должностные обязанности он не выполняет. На своей странице в заблокированной в России соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft) он написал, что ушел на пенсию по медицинским соображениям (medically retired).

Нужно больше денег

Несмотря на возможность получать деньги, ничего при этом не делая, Клиффорд не очень доволен своим положением и даже собирается судиться с IBM. Он и его адвокаты подготовили иск, в котором обвинили корпорацию в дискриминации, поскольку та решила не повышать его зарплату так же сильно, как и действующим работникам.

«Зарплата» Клиффорда выросла на 2,5%, что, по его словам, совершенно не перекрывает инфляцию, которая в Великобритании в настоящее время составляет 10%. Как пишет The Telegraph, он и его юристы делали IBM два досудебных предложения по изменению условий повышения зарплаты, но, судя по тому, что план решить вопрос через суд не был отменен, корпорация на сделку не пошла. Сама IBM происходящее не комментирует.

15 лет может и не быть

Следует отметить, что Ян Клиффорд действительно болен, то есть то, что он воспользовался медстраховкой IBM не является мошенничеством. Свое желание добиться от компании повышения зарплаты он объясняет не только инфляцией, но и тем, что нынешних денег ему не хватает на покрытие всех расходов.

По словам Клиффорда, он на протяжении многих лет проходит курс химиотерапии. Он утверждает, что жить ему остается все меньше, и что он едва ли доживет до 65 лет. Также он добавил, что ему нужны деньги для оплаты учебы сына в университете и ипотеки, размеры которой никак не зависят от того, здоров заемщик или нет. Клиффорд добавил, что ему пришлось потратить все сбережения на судебные издержки – дошло до того, что он был вынужден воспользоваться средствами на кредитной карте.

Фото: Mikita Yo / Unsplash IBM пока не готова платить неработающему сотруднику еще больше денег

«Это сделало меня очень уязвимым в финансовом отношении, – заявил Клиффорд. – Люди по-прежнему будут думать, что это жадность, но, в конце концов, да, это прискорбно, но это было преимуществом, которое я получил от работы. Моя жизнь сокращается, и шансы, что я доживу до 65 лет, крайне малы».

Капитализм победил

Инициатива Клиффорда добиться повышения зарплаты через суд успеха в итоге не возымела. Решение было вынесено в пользу IBM – судья посчитал, что недостаточное (по мнению Клиффорда) увеличение жалования не является дискриминацией по инвалидности, на чем настаивали и сам Ян, и его адвокаты.

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В качестве обоснования вердикта суд отметил, что IBM обращается с Клиффордом более благосклонно, нежели с другими сотрудниками, которым, чтобы получить зарплату, приходится ежедневно выполнять свои рабочие обязанности. Не исключено, что Клиффорд подаст апелляцию, но пока о его дальнейших планах ничего неизвестно.

В обществе дело Клиффорда против IBM вызвало неоднозначную реакцию – многие встали на сторону Яна и считают, что он поступает правильно, требуя от компании больше денег, другие же считают, что он и без того получает много денег, ничего при этом не делая. Последние добавляют, что зарплата Яна и без того намного средней в Великобритании.