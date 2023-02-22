Зарплаты ИТ-шников в России стремительно растут, но «джуниоры» могут все испортить

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко констатировал более чем 35-процентный рост доходов отечественных ИТ-компаний в 2022 г. по сравнению с 2021 г. Работающие в них специалисты тоже стали получать больше – их зарплата выросла в среднем на 16,4%. Но все может измениться в 2023 г. из-за наплыва «джуниоров» – специалистов с минимальным опытом работы или вовсе без него, которым работодатели не спешат предлагать высокую зарплату.

Рост очевиден

В России по итогам 2022 г. зафиксирован внушительный рост доходов отечественных ИТ-компаний, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. ПО его словам рост составил 35,3% год к год.

Как пишет ТАСС, в денежном выражении рост составил 615,5 млрд руб.

Дмитрий Чернышенко отдельно отметил, что российские ИТ-специалисты за минувший год тоже увеличили уровень своего ежемесячного дохода. Их средняя зарплата по сравнению с 2021 г. выросла на 16,4% или на 17,5 тыс. руб., достигнув отметки в 124,3 тыс. руб.

Фото: © Alex.S. / Фотобанк Фотодженика ИТ - одна из самых прибыльных отраслей в России, как для бизнеса, так и для рядовых сотрудников

Следует отметить, что это именно средняя заработная плата. Некоторые ИТ-специалисты при должном уровне знаний и опыта, а также при проживании в нужном городе или работе на компанию из этого города могут получать и до полумиллиона рублей. Для примера, опытным PHP-программистам летом 2022 г. в Москве платили именно столько.

Слабое звено в ИТ-иерархии

В 2023 г. ситуация с зарплатами в российской ИТ-сфере может измениться на полностью противоположную. Это может затронуть в первую очередь тех, по той или иной причине решил сменить работу.

В начале февраля 2023 г. CNews писал, что работодатели стали предлагать на 4-11% меньше денег соискателям, чем в январе 2022 г. Связано это не столько со всем известными событиями, сколько с ситуацией с кадрами в ИТ-отрасли. А первые «звоночки» появились еще в сентябре 2022 г.

Новоиспеченных ИТ-шников становится слишком много. Их крупными партиями «штампуют» многочисленные платформы онлайн-образования, наводняя рынок так называемыми «джуниорами» – специалистами начального уровня.

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В результате к началу 2023 г. на одну вакансию из сферы ИТ приходилось более чем вдвое больше кандидатов, чем годом ранее. Джуниоры за неимением опыта не могут претендовать на ту же зарплату, что «мидлы» и «сеньоры», что и позволяет работодателям занижать предлагаемые суммы.

Работа есть, работать некому

Если не брать во внимание волну джуниоров с сертификатами об окончании онлайн-курсов, то в России наблюдается очень серьезный дефицит кадров. Счет, по различным оценкам, идет на сотни тысяч и достигает 1 млн человек, и это еще без учета массового отбытия россиян за границу в результате событий, захлестнувших Россию 24 февраля 2022 г. и 21 сентября 2022 г.

В конце февраля 2023 г. выяснилось, что власти готовятся запретить ряду российских ИТ-специалистов, в настоящее время проживающих за границей, работать удаленно. Одно из возможных последствий – их массовое увольнение, уход «в тень» или трудоустройство в иностранной компании.

Тем временем российские компании, как частные, так и государственные, все острее нуждаются в компетентных ИТ-кадрах. Госкорпорация «Ростех» еще в августе 2022 г. говорила о нехватке в ее штате 2500 ИТ-специалистов в 40 направлениях. «Яндекс» в начале 2023 г. искал 1000 человек в свой ИТ-отдел.

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В общей сложности по итогам января 2023 г. в России было открыто более 63 тыс. вакансий в информационных технологиях. Рост их числа составил 63% год к году.