Топ-менеджер: Google – бесхозяйственная бюрократическая система, не уважающая пользователей

Бывший топ-менеджер Google Правин Сешадри опубликовал скандальную статью, в которой обвинил Google в отступлении от собственных принципов, в чрезмерной бюрократии и утрате способности думать о пользователях. Все, что происходит в Google сейчас, он видел в Microsoft 15 лет назад, когда работал там. Сешадри – создатель nocode-платформы AppSheet, которую Google купил в 2020 г.

Истинное лицо Google

Бывший сотрудник Google Правин Сешадри (Praveen Seshadri) обвинил своего экс-работодателя в «бесхозяйственности» и еще четырех «смертных грехах», которые, по его мнению, ведут к «распаду доминирующей империи». Свои мысли он выразил в большой статье на платформе для блогеров Medium.

Сешадри – это не просто инженер или менеджер Google. Это был ценный для корпорации сотрудник, поскольку именно он основал сервис AppSheet для создания компьютерных программ без написания кода. Сешадри запустил AppSheet в 2014 г., а спустя шесть лет Google купила его на волне роста популярности nocode-сервисов во всем мире. Сумма сделки держится в секрете. Сам Сешадри перешел на работу в Google, сохранив за собой должность СЕО AppSheet.

Фото: © bennymarty / Фотобанк Фотодженика Сколько в словах Сешадри правды, знает только он сам. И еще несколько сотен тысяч работников Google

По заявлению Правина Сешадри, интернет-гигант «увяз в лабиринте утверждений, процессов запуска, юридических обзоров, обзоров производительности, обзоров руководителей» (trapped in a maze of approvals, launch processes, legal reviews, performance reviews, exec reviews) и других бюрократических процессов. В своей статье Сешадри высказал все, что думает о рабочих процессах в Google.

Грехи Google

Судя по всему, Сешадри давно спланировал уход из Google. Она написал, что закрыл за собой дверь сразу, как только истекли три года его работы в компании, предусмотренные договором. «Я ушел из Google, понимая, как некогда великая компания постепенно перестала функционировать», – написал он.

В своей публикации Сешадри вывел пять основных проблемы Google, главная среди которых – это реклама, которой по его словам, становится все больше с каждым годом. Из нее проистекают другие «грехи» корпорации.

По мнению основателя AppSheet, четыре проблемы Google – это отсутствие миссии, отсутствие срочности, осознание своей исключительности, а также бесхозяйственность.

Пользователи не важны

Сешадри уверен, что общая идея Google в «организации мировой информации» давно растворилась в корпоративной бюрократии. По его словам, сотрудники Google работают не во благо пользователей, а лишь обслуживают какой-нибудь процесс внутри компании, например, «проверки дизайна конфиденциальности», или какой-нибудь технологии («работоспособности системы CI/CD»).

«Они служат своему менеджеру или своему вице-президенту. Они обслуживают других сотрудников. Они даже будут служить некоторым общим техническим или религиозным убеждениям Google», – пишет Сешадри. «Это закрытый мир, где почти все работают только на других гуглеров, и цикл обратной связи основан на том, что ваши коллеги и менеджеры думают о вашей работе. Сверхусердная или умная работа не создает в таком мире никакой фундаментальной новой ценности», – добавил он.

Создатель AppSheet считает, что основные ценности Google («уважение к пользователю» и «уважение к возможностям») в работе сотрудников никак не учитываются. Все процессы внутри компании разработаны с учетом «уважения к риску».

Фото: Twitter Правин Сешадри (слева)

«Снижение рисков важнее всего остального. Это имеет смысл, если все идет замечательно, и самое главное – не раскачивать лодку и продолжать плыть на растущей волне доходов от рекламы», – пишет Сешадри.

Google застряла в прошлом и жаждет денег

По мнению Сешадри, в настоящее время вся работа в Google построена на давно устаревших внутренних процессах. «Создается впечатление, что компания застряла во времени, перенесенном два десятилетия назад», – пишет Сешадри.

Мобильное приложение как главная точка формирования клиентского опыта ПО

Дополнительно Сешадри обвинил Google в разделении своих пользователей в некотором роде на «плохих» и «хороших». Если они не платят компании много денег, то и нечего с ними возиться – Google может, к примеру, назначить плохо информированного инженера службы поддержки, который знает о продуктах Google гораздо меньше, чем сам пользователь. Часто такие работники техподдержки дают им совершенно бесполезные ответы, лишь бы успеть отреагировать на запрос в течение отведенного времени.

Продуктивные сотрудники? Только не в Google

Отдельно Сешадри прошелся и по отношению компании к своим работникам. «В Google работает более 175 тыс. способных и хорошо оплачиваемых сотрудников, которые делают очень мало из квартала в квартал, из года в год», – пишет он.

Сешадри сравнил работников с мышами, которые запутались в лабиринте бюрократии. «Мышей регулярно кормят их “сыром” (рекламными акциями, бонусами, изысканной едой, необычными привилегиями), и, несмотря на то, что многие хотят получать личное удовлетворение от своей работы, система обучает их подавлять эти неуместные желания», – считает автор статьи.

По его мнению, система (то есть Google), мешая персоналу продуктивно работать, постепенно внушает им «правильное» понимание того, что самом деле означает быть сотрудником Google. Сешадри считает, что это означает просто «не раскачивать лодку», то есть не мешать давно отлаженной работе механизма гигантской корпорации.

Сильное ощущение дежавю

Сешадри – не новичок в американской ИТ-отрасли. Он работал в Microsoft с 1999 по 2011 г., а Google пыталась переманить его дважды – в 2005 и 2009 гг. Оба раза Сешадри остался верен своему работодателю.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников Цифровизация

Он отметил, что происходящий сейчас в Google «постепенный распад доминирующей империи» ему довелось наблюдать в Microsoft. Однако Microsoft как-то смогла просуществовать еще 12 лет со дня ухода из нее Сешадри и закрываться пока не планирует.

Но нельзя не отметить, что Сешадри не одинок в своем мнении относительно интернет-гиганта. Летом 2013 г. Google купил навигационный сервис Waze, оставив в своем штате его генерального директора Ноама Бардина (Noam Bardin). В 2021 г. Бардин ушел из Google и опубликовал в своем блоге статью, изобличающую Google. Он написал, что сотрудники корпорации совершенно не заинтересованы в создании продуктов.

Бардин осведомлен о статье Сешадри. Он поделился ссылкой на нее в заблокированной в России соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft), и оставил комментарий: «Проблема в том, что никому нет дела до тех пор, пока акции растут» (The problem is that no one cares as long as the stock is going up).