Разделы

Техника
|

Арестованы господрядчики, оставившие школы без интернета. Им грозит 10 лет тюрьмы. Видео

ФСБ и СК задержали троих человек в Челябинской области. Их подозревают в хищении десятков миллионов рублей при подключении социальных объектов региона к интернету. Следком обнародовал видео задержания — не обошлось без взлома дверей и «маски шоу».

Школы без интернета

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета (СК) задержали трех подозреваемых в хищении 41,4 млн руб. Эти средства выделили на подключение соцобъектов Челябинской области к интернету.

При обыске, как сообщает Следственный комитет, по месту жительства и работы фигурантов разбирательства изъято более 10 млн руб. Следствие полагает, что это часть похищенных средств.

Суть дела

По данным следствия, в 2019 г. в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» власти Челябинской области заключили госконтракт на подключение социальных объектов региона к интернету.

fsb_600.jpg
Бизнесмены похитили 41,4 миллиона и оставили Челябинские школы без интернета. В дело вмешались силовики

Предполагается, что в 2021 г. руководители двух коммерческих организаций Челябинска и еще несколько граждан вступили в преступный сговор. Сообщники внесли в документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ. Благодаря этому преступной группировке удалось похитить 41,4 млн руб., которые выделили на реализацию федерального проекта.

Что сейчас происходит с бизнесменами

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всем фигурантам предъявили обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ, то есть в «мошенничестве, совершенном лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

По этой статье максимальные санкции, которые грозят бизнесменам, — это лишение свободы на срок до десяти лет, штраф до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет.

Оперативная съемка ФСБ. Процесс задержания

Подозреваемые уже признали свою вину. Следствие ходатайствовало о заключенеи задержанных под стражу. Однако суд решил поместить фигурантов уголовного дела под домашний арест.

Зачем в школах интернет

Напомним, в начале 2019 г. по поручению Президента России стартовал федеральный проект «Информационная инфраструктура». Он входит в национальную программу «Цифровая экономика» и предполагает централизованное подключение к широкополосному доступу в интернет образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального образования. То есть речь идет о школах и техникумах.

Андрей Рыбинцев, «Авито»: За два года безопасность на платформе выросла в 20 раз
Безопасность

Планировалось, что в 2019 г. федеральный бюджет потратит на эти цели 11,67 млрд руб. В 2020 г. будет потрачено еще 11,12 млрд руб., в 2021 г. 13,75 млрд руб. В общей сложности это 37 млрд. рублей.

В октябре 2019 г. оказалось, что подключить все школы к интернету не выйдет. Счетная палата полагала, что на создание в российских учебных заведениях инфраструктуры, необходимой для работы интернета необходимо 77 млрд руб. А в проекте федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. такие средства на эту статью расходов предусмотрены не были.

Юлия Божко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«1С» совместно со специалистами по SAP запускает бизнес ради самых важных клиентов

Сбербанк выпустил супердоступные смарт-ТВ дешевле китайских смартфонов

Chrome перестанет пожирать оперативную память. Браузер готовится к важному обновлению

Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии

Рабочие тысячами бегут с завода по производству iPhone. Их оставили без еды и насильно заставляют собирать электронику. Видео

Умерла создательница первого языка ассемблера

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

Как начать обустройство умного дома: лучшие системы освещения

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще