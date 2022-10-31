Арестованы господрядчики, оставившие школы без интернета. Им грозит 10 лет тюрьмы. Видео

ФСБ и СК задержали троих человек в Челябинской области. Их подозревают в хищении десятков миллионов рублей при подключении социальных объектов региона к интернету. Следком обнародовал видео задержания — не обошлось без взлома дверей и «маски шоу».

Школы без интернета

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета (СК) задержали трех подозреваемых в хищении 41,4 млн руб. Эти средства выделили на подключение соцобъектов Челябинской области к интернету.

При обыске, как сообщает Следственный комитет, по месту жительства и работы фигурантов разбирательства изъято более 10 млн руб. Следствие полагает, что это часть похищенных средств.

Суть дела

По данным следствия, в 2019 г. в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» власти Челябинской области заключили госконтракт на подключение социальных объектов региона к интернету.

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Предполагается, что в 2021 г. руководители двух коммерческих организаций Челябинска и еще несколько граждан вступили в преступный сговор. Сообщники внесли в документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ. Благодаря этому преступной группировке удалось похитить 41,4 млн руб., которые выделили на реализацию федерального проекта.

Что сейчас происходит с бизнесменами

На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело. Всем фигурантам предъявили обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ, то есть в «мошенничестве, совершенном лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

По этой статье максимальные санкции, которые грозят бизнесменам, — это лишение свободы на срок до десяти лет, штраф до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет.

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Подозреваемые уже признали свою вину. Следствие ходатайствовало о заключенеи задержанных под стражу. Однако суд решил поместить фигурантов уголовного дела под домашний арест.

Зачем в школах интернет

Напомним, в начале 2019 г. по поручению Президента России стартовал федеральный проект «Информационная инфраструктура». Он входит в национальную программу «Цифровая экономика» и предполагает централизованное подключение к широкополосному доступу в интернет образовательных организаций, реализующих программы общего и среднего профессионального образования. То есть речь идет о школах и техникумах.

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Планировалось, что в 2019 г. федеральный бюджет потратит на эти цели 11,67 млрд руб. В 2020 г. будет потрачено еще 11,12 млрд руб., в 2021 г. 13,75 млрд руб. В общей сложности это 37 млрд. рублей.

В октябре 2019 г. оказалось, что подключить все школы к интернету не выйдет. Счетная палата полагала, что на создание в российских учебных заведениях инфраструктуры, необходимой для работы интернета необходимо 77 млрд руб. А в проекте федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021-2022 гг. такие средства на эту статью расходов предусмотрены не были.