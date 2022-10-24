Власти придумали, как отучить госсектор и корпорации закупать зарубежный софт

Новые требования властей лишат госсектор, банки и другие компании возможности искусственно завышать требования к приобретаемому ПО, чтобы исключить из конкурентной борьбы российский софт. Если одна отечественная программа не способна полностью заменить иностранную, организациям придется купить несколько, пока не будут удовлетворены все их требования.

Десяток программ вместо одной

Российские власти нашли способ закрыть одну из последних лазеек для закупок иностранного ПО, которой пользуются корпорации, банки, операторы связи и госсектор. Данная лазейка прописана в действующем российском законодательстве, но, как пишут «Ведомости», совсем скоро она может быть отменена.

Речь в данном случае о разрешении закупать и пользоваться зарубежным софтом, если среди российского нет подходящего аналога. С одной стороны, это логично – если в России никто не создал нужную программу, ее можно найти за рубежом.

С другой стороны, власти так не считают. По их мнению, если компании или госкорпорации для работы нужна утилита с конкретными функциями, которые есть только у иностранного ПО, то вместо него следует закупить комбинацию российских разработок.

Другими словами, вместо одной программы российским корпоративным пользователям придется закупать две, три, четыре и т. д. Пока что это лишь на уровне предложения – соответствующая идея прописана в утвержденных российским Правительством 31 августа 2022 г. рекомендациях «по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО». Когда новая норма станет обязательным требованием, неизвестно.

Пять лет на исполнение

Сроки перехода к обязательным закупкам комплектов российских программ для импортозамещения одной иностранной можно примерно определить, исходя из другой информации, содержащейся в рекомендациях Правительства. Как пишут «Ведомости», в них говорится, что к концу 2022 г. доля российского и евразийского ПО на значимых объектах КИИ по отрасли должна увеличиться на 10% в сравнении с августом 2022 г.

Спустя еще год, к концу 2023 г., этот показатель должен быть уже на уровне 40%. К 2027 г. импортозамещение ПО на объектах КИИ должно быть 100-процентным.

Таким образом, новые рекомендации по закупке нескольких лицензионных российских программ вместо одной иностранной могут вступить в силу в самом скором будущем. На выполнение плана по 100-процентному импортозамещениию ПО на объектах КИИ выделено не более пяти лет.

КИИ – это критическая информационная инфраструктура. Упомянутые объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ. В список субъектов КИИ входят, помимо прочих, госорганизации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Показатели далеки от идеальных

Курс на импортозамещение, в том числе и в сфере программного обеспечения, Россия взяла несколько лет назад, в середине предыдущего десятилетия. Тем не менее, уровень проникновения отечественного ПО в объекты КИИ до сих пор сравнительно невысокий.

Как перевести обучение сотрудников на российские технологии Импортозамещение ВКС

На это в июне 2022 г. прямым текстом указал российский премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, на промышленных предприятиях доля российского софта не превышает 23%. В октябре 2022 г. Мишустин добавил, что в настоящее время российский софт способен заменить 80% иностранного. Когда отечественные разработчики напишут программы на замену оставшимся 20%, и напишут ли в принципе, премьер-министр не уточнил.

Дополнительное ускорение

В методических рекомендациях Правительства говорится о переходе на российское ПО до 2027 г., возможно, включительно. Это не соответствует указу Президента России Владимира Путина от 30 марта 2022 г., утверждает источник «Ведомостей».

Текст документа гласит, что все без исключения госкомпании, а также госорганы будут лишены возможности легально пользоваться иностранным софтом на значимых объектах КИИ с 1 января 2025 г. Другими словами, запрет вступает в силу немногим более чем через два года.

До этого момента закупать и в дальнейшем пользоваться ПО, созданным иностранными разработчиками, российские компании вполне могут, утверждают источники издания. Однако для этого необходимо сперва получить разрешение российских властей, в частности, Правительства.

Алексей Павлов, Ростелеком-Солар: Сейчас происходит трансформация устоявшихся представлений об ИБ как о строго внутренней функции Безопасность

Данное ограничение компании давно научились обходить. Для этого им достаточно в закупочной документации прописать требования, которым в точности соответствует нужная им зарубежная утилита, но которые не в силах выполнить ни одна программа российской разработки.

В этом и заключается лазейка, которую хотят прикрыть российские власти. Если одна российская программа не соответствует требованиям заказчика, то ему придется купить их набор, пока все пункты не будут удовлетворены. Как сильно это увеличит финансовые затраты организаций, станет известно после вступления новых рекомендаций Правительства в силу.