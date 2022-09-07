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Силовики разгромили банду хакеров, вымогавших деньги у любителей интернет-порно

Полицейские силы в Сингапуре и Гонконге арестовали 12 участников банды, которая охотилась на посетителей ресурсов «для взрослых» и шантажировала их компрометирующими материалами.

12 друзей Оушена

Интерпол объявил о разгроме банды онлайн-вымогателей, использовавшей сетевые ресурсы «для взрослых» для охоты на потенциальных жертв. В результате расследования, проведенного в Сингапуре и Гонконге, арестованы 12 подозреваемых. Считается, что именно они составили ядро организованной группировки.

Метод действий злоумышленников был довольно прост: они связывались с регулярными пользователями онлайн-сервисов для знакомств, после чего убеждали их установить себе специальное мобильное приложение для участия в «обнаженных чатах».

Если жертва имела неосторожность установить себе такое приложение, последствия не заставляли себя ждать. Приложение пересылало злоумышленникам всю контактную информацию в смартфоне жертвы, после чего ее начинали шантажировать угрозами разослать всем друзьям и родственникам компрометирующие видео (очевидно, полученные заранее; каким именно образом, не уточняется).

Полиция Гонконга и Сингапура смогла в итоге выйти на членов группировки, руководивших всеми этими операциями. В заявлении полиции Гонконга, группировка названа «криминальным синдикатом».

Атаки вымогателей участились

Аресты были произведены в июле и августе 2022 г. Ранее, в июне, Интерпол провел информационную кампанию, в рамках которой пользователей Сети предупредили о резком росте количества атак со стороны всевозможных вымогателей — не только тех, кто использует секс-ресурсы в качестве рычага давления, но и операторов шифровальщиков и устроителей DDoS-атак.

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Интерпол разгромил банду сетевых секс-вымогателей

Годом ранее ФБР США опубликовало сообщение о резком росте количества атак со стороны секс-вымогателей в Сети, начавшемся в 2021 г. Чуть более чем за полгода до этого злоумышленники успели нанести ущерб на сумму более $ 8 млн.

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ФБР порекомендовало никогда не отправлять приватные фотографии кому бы то ни было в принципе, а также не открывать приложения в сообщениях от незнакомых людей и не переходить по ссылкам. Те могут привести к компрометации устройств, вплоть до того, что посторонние получат контроль над вашей веб-камерой и микрофоном без вашего ведома. Кроме того, настоятельно рекомендовано отключать электронные устройства и веб-камеры, когда в их использовании нет необходимости.

«Ситуация, когда злоумышленник получает доступ к самым интимным аспектам вашей жизни и использует эту информацию против вас для вымогательства огромных сумм денег — это кошмар любого человека; хуже того, каждый может пасть жертвой такого типа преступлений, — заявил исполнительный директор полицейских служб Интерпола Стивен Кавана (StephenKavanagh). — Секс-вымогатели нередко рассчитывают на то, что жертва из чувства стыда не станет обращаться в полицию, однако сообщение о таких преступлениях — это первый шаг к тому, чтобы привлечь преступников к ответу».

«Единственный способ гарантировать, что ваши компрометирующие фотографии или видео не попадут в чужие руки, — это не хранить их там, куда хотя бы в теории могут добраться злоумышленники, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Очень много историй, как сугубо приватные материалы разных знаменитостей (да и не только), хранившиеся на их смартфонах или других личных устройствах, оказывались украденными и попадали в руки вымогателей или у жёлтой прессы самого низкого пошиба. В некоторых случаях это имело катастрофические для жертв последствия. Но злоумышленники не смогут добраться до того, чего просто нет — ни на смартфоне, ни в облаке, ни на жестком диске работающего ноутбука».

Стоит добавить, что секс-вымогатели нередко используют самые разные вредоносные программы, оставляя возможность для повторной компрометации со стороны других злоумышленников, так что жертва одной атаки вскоре может ожидать повторного инцидента, говорит эксперт.

Роман Георгиев

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