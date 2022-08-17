В России назревает дефицит смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. Их импорт рухнул

В России отмечено падение импорта смартфонов самого базового уровня стоимостью до 10 тыс. руб. Это результат остановки поставок техники Samsung и резкого сокращения импорта китайскими вендорами, в особенности Xiaomi и Realme. Однако спрос на такие устройства по-прежнему высокий, что отмечают многие российские ритейлеры.

Сэкономить на смартфоне все сложнее

Объем поставок смартфонов по цене до 10 тыс. руб. в Россию упал на 56% в натуральном выражении по итогам первого полугодия 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г., пишет «Коммерсант. В страну было ввезено лишь 2,7 млн таких аппаратов, позволяющих оставаться на связи с миром и при этом не тратить на это десятки тысяч рублей.

56% – это абсолютный рекорд среди всех имеющихся категорий смартфонов. Поставки остальных тоже просели, но далеко не так сильно. Например, импорт устройств среднего сегмента, стоящих до 30 тыс. руб., упал на 24%, но в итоге их было завезено более чем в два раза больше, нежели супердешевых мобильников – 5,5 млн шт.

Импорт дорогих смартфонов в Россию в первом полугодии 2022 г. показал 38-процентное падение. Их поставки составили 1,6 млн устройств.

В скором времени поиск в рознице дешевого смартфона станет непростой задачей

Если рассматривать весь рынок смартфонов в целом, то он сократился на 38% год к году. В Россию было поставлено лишь 9,9 млн устройств.

Ответственность на Samsung

По оценке экспертов компании GS Group, падение поставок бюджетных смартфонов на российский рынок – это результат деятельности в первую очередь компании Samsung. Ее телефоны на протяжении многих лет были самыми популярными в России, а ее модельный ряд содержит достаточное количество устройств начального уровня.

Samsung еще в начале марта 2022 г. полностью остановила поставки своей техники в Россию, а заработавший в конце мая 2022 г. параллельный импорт пока не в состоянии обеспечить прежние объемы отгрузок мобильников корейского вендора.

Другие крупные поставщики, присутствующие в бюджетном сегменте, тоже внесли свою лепту. Это, например, компания Xiaomi, которая, как сообщал CNews, хоть и не стала полностью отказываться от импорта в Россию, но сократила его на 50%. По информации GS Group, аналогичный шаг сделал и прямой конкурент Xiaomi в начальном и среднем сегментах российского рынка смартфонов – компания Realme.

Ниша уже занята

Все перечисленные изменения произошли после начала конфликта между Россией и Украиной. В итоге, если годом ранее на дешевые смартфоны приходилось 38% поставок на российский рынок, то теперь им досталось лишь 27%. Это означает, что россияне теперь вынуждены чаще покупать более дорогие устройства.

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При этом доля смартфонов верхнего ценового сегмента в объемах импорта за год не изменилась – она по-прежнему находится в пределах 17%. Российский рынок сконцентрировался на мобильниках среднего уровня – если в первой половине 2021 г. на них приходилось 46% импорта, то теперь этот показатель вырос до 56%.

Спрос есть, предложение почти отсутствует

Российские ритейлеры приводят противоречивые сведения об объемах продаж бюджетных смартфонов, пишет «Коммерсант». Так, в салонах связи МТС мобильники дешевле 10 тыс. руб. в первой половине 2022 г. продавались на 34% хуже, чем годом ранее. «Их доля в общих продажах смартфонов снизилась на 7%, до 23%», – сообщили изданию представители оператора.

В «Ситилинке» ситуация в корне противоположная. «Если в первом полугодии прошлого года самый большой спрос был на гаджеты стоимостью от 15 тыс. до 30 тыс. руб., то в этом году покупатели сети предпочитали устройства ценой до 10 тыс. руб.», – заявили изданию сотрудники ритейлера.

Схожие изменения в бюджетном сегменте смартфонов фиксируют и в «М.Видео-Эльдорадо». «Мы ожидаем, что спрос на эту категорию сохранится, например, такие девайсы традиционно востребованы перед началом нового учебного года», – сообщили CNews представители сети.

Опрошенные изданием эксперты, наоборот, полагают, что россияне в дальнейшем будут постепенно отказываться от дешевых телефонов ввиду того, что из-за слабого «железа» они не позволяют полноценно пользоваться современными ресурсоемкими приложениями. С их слов, спрос на них мог вырасти лишь за пределами столичного региона – в связи с падением реальных доходов россиян.