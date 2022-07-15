МТС, «Мегафон» и Tele2 раскритиковали госсистему блокировки звонков с подменных номеров

Операторы негативно отнеслись к проектам постановления Правительства, которые определяют порядок подключения к системе мониторинга блокировки операторами звонков с подменных номеров. Новый порядок повлечет дополнительные расходы и не защитит абонентов, считают они. Однако в Минцифры заверяют, что нововведения не потребуют затрат от операторов, а система гарантирует защиту абонентов.

Критика проектов Минцифры

Российские мобильные операторы раскритиковали проекты постановлений Правительства, которые определяют порядок подключения к системе мониторинга блокировки операторами звонков с подменных номеров. Об этом пишет «Коммерсант».

Новый порядок потребует дополнительных расходов от операторов для доработки оборудования сетей и обновления софта, говорится в отзывах МТС и «Мегафона». При этом нововведения не защитят абонентов от таких SMS и звонков, считают они.

Новые проекты определяют требования Роскомнадзора к системе мониторинга блокировки операторами звонков с подменных номеров и устанавливают сроки и состав предоставления операторами данных в эту систему. Документы были разработаны Минцифры и опубликованы на regulation.gov.ru в июне 2022 г.

Механизм блокировки

Блокировать вызовы и SMS из-за рубежа с подмененных номеров от российских операторов требуют поправки к закону «О связи». Они были приняты 2 июля 2021 г. Чтобы выполнять это требование операторы должны подключиться к созданной Роскомнадзором системе и передавать в нее сведения о звонках.

Операторы раскритиковали порядок подключения к системе блокировки номеров

Система должна собирать данные о номерах абонентов, дате и времени вызовов, передаче SMS и сетях. Также она должна анализировать предоставленную информацию на предмет нарушения закона.

Новые проекты постановлений, разработанные Минцифры, уточняют, что на сетях связи будут организованы узлы верификации звонков, которые будет эксплуатировать подведомственный Роскомнадзору Государственный радиочастотный центр (ГРЧЦ). Служба также ответственна за поставку оборудования для их создания. Доступ к системе будут иметь Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи и правоохранительные органы.

Дорого обойдется

В МТС «Коммерсанту» рассказали, что в текущих экономических условиях введение дополнительных требований, которые предполагают расходы на модернизацию, «крайне проблематично и несет существенные риски реализации целевого решения». В «Ростелекоме» отметили, что «требования регуляторов не должны приводить к существенным расходам бизнеса».

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В Tele2 идею создания системы для борьбы с подменными номерами поддержали. Однако в компании разделяют опасения остальных операторов относительно дополнительных затрат и трудной реализации нововведений.

При этом в пояснительной записке к проекту говорится, что он не потребует расходов бюджета или бизнеса. Финансирование системы предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика», утверждают в Минцифры.

Система не поможет

В МТС отмечают, что система позволяет проверять вызовы только российского плана нумерации. «При этом мошенники за рубежом совершают вызовы с подстановкой похожих на 495 или 800 российских номеров». Такая система «работать и защищать российских абонентов не будет», подчеркивают в МТС.

Кроме того, подмена номера происходит на фиксированных и телефонных сетях, а их будут подключать к системе только в 2025 г., добавили в МТС. «Технические и программные решения крупных российских мобильных операторов не позволяют осуществлять подмену номера на их сети», — отмечают там.

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В Минцифры заверяют, что «система гарантирует защиту абонентов и поможет справиться с мошенническими звонками». «Минцифры находится в постоянном диалоге с телеком-отраслью по всем вопросам, в том числе и по вопросу создания системы по контролю блокирования звонков с подмененных номеров, — рассказали представители министерства. — Минцифры изучает предложенные операторами изменения по регулированию системы».