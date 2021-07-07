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Правительство раздаст гранты на 4 миллиарда на развитие искусственного интеллекта

Правительство за два года выделит 4,1 млрд руб. на развитие технологий искусственного интеллекта. Вузы и научные организации смогут получить гранты для научных разработок и реализации образовательных программ в области ИИ. Всего до 2024 г. планируется поддержать не менее шести исследовательских центров.

Субсидии на развитие ИИ

Правительство утвердило правила субсидирования исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Вузы и научные организации смогут получить гранты на поддержку работы исследовательских центров в сфере ИИ. С 2021 по 2023 гг. на эту меру поддержки предусмотрено 4,1 млрд руб., сообщается на сайте Правительства.

Размер гранта для одной организации в 2021 г. не может превышать 150,4 млн руб., в 2022 г. и последующие — 250,6 млн руб. ежегодно. Всего же до 2024 г. планируется поддержать не менее шести исследовательских центров. Субсидии будут, в том числе, направлены на развитие области «сильного» ИИ, систем доверенного ИИ и этических аспектов применения данной технологии.

Отбором получателей займется специальная рабочая группа, в которую войдут эксперты по ИИ, представители госорганов, а также российских и иностранных институтов и научных организаций. Сформировать ее в течение месяца поручено Минэкономразвития. Оператором субсидии назначен «Аналитический центр при Правительстве». Поддержка предоставляется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика».

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Правительство за два года выделит 4,1 млрд руб. на развитие технологий искусственного интеллекта

Предполагается, что центры будут заниматься научными разработками, а также участвовать в подготовке и реализации образовательных программ. Данная мера поддержки простимулирует развитие технологий ИИ и их внедрение в различные отрасли, считают в Правительстве.

Правила субсидирования

Согласно документу, выделенные средства можно использовать для оплаты труда сотрудников центра, покупку программного обеспечения, оборудования и комплектующих, участие в международных научных конференциях, а также на приобретение необходимых для функционирования центра услуг.

Среди требований для получения субсидии — организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или в процедуре банкротства, а также иметь неуплаченные налоги, штрафы, страховые взносы и т.п. При этом получатель поддержки не может являться иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля иностранных лиц превышает 50%.

Результатом центров исследований должны стать, например, публикации статей по тематике ИИ в научных журналах 1 квартиля и индексированных в системах WOS/SCOPUS (международные базы данных «Сеть науки»). Также в документе говорится о ПО, которое облегчает разработку и объединение разных компонентов технологий ИИ, о лекциях и семинарах по тематикам центров, заявкам на регистрацию исключительных прав на изобретения и полезные модели, возникшие в ходе деятельности центров.

Комментарии участников рынка

«Есть две принципиальные сложности данной программы, — рассказал CNews заместитель генерального директора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. — Во-первых, любые исследования в области ИИ (как его определяет стратегия развития ИИ в стране) довольно легко скопировать, так как речь принципиально идет лишь о структуре нейросети и коэффициентах настройки. Вторая сложность состоит в том, что успешных кейсов монетизации ИИ не так уж и много, в связи с чем у вузов возникнут сложности в привлечении коммерческих партнёров».

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По словам Шолохова, без определения целевых задач для центров у программы есть шанс превратиться исключительно в освоение бюджетных денег вузами и отдельными компаниями.

По мнению генерального директора компании IVA Cognitive (входит в группу компаний «Хайтэк») Алексея Цессарского, у разработчиков и интеграторов решений в области ИИ на данный момент существует потребность в повышении качества и точности работы ИИ, в снижении требований к оборудованию, а также в адаптивности под спектр задач (а не под одну конкретную).

Однако Цессарский отметил достаточно высокий уровень исследований в области ИИ в нашей стране. «Сильные стороны — это фундаментальные дисциплины, математика и аналитический аппарат. Слабые — недостаточная обеспеченность вычислительными ресурсами и данными, а также зависимость от зарубежного программного и аппаратного обеспечения», — пояснил он.

С предыдущим спикером согласен и Александр Фридман, директор по работе с ключевыми клиентами ГК «Иннотех». «Данное направление является еще “молодым”, поэтому слабая сторона — это наличие специалистов на рынке, уже сейчас чувствуется их нехватка. А сильная — возможность применять ИИ в различных областях и улучшать все процессы компаний», — пояснил CNews Фридман.

«Если судить по имеющейся в открытых источниках информации, в первую очередь стимулироваться будут прикладные решения для промышленности, строительства, медицины и других приоритетных отраслей», — полагает Денис Рыбченко, руководитель направления «Большие данные» компании «Т1 интеграция».

Кристина Холупова

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