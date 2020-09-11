Все современные смартфоны можно с прослушивать через Bluetooth. Исправить это невозможно

Двойной режим, общая проблема

В протоколе беспроводных соединений Bluetooth версий 4.0 и 5.0 обнаружена критическая уязвимость, позволяющая частично перезаписывать или снижать устойчивость ключа спаривания. Баг получил название BLURtooth. Ему подвержены устройства с поддержкой двойного режима Bluetooth, то есть практически все современные смартфоны и иные устройства, оснащенные Bluetooth.

BLURtooth можно эксплуатировать для атак на устройства с поддержкой как режима Bluetooth Classic (более высокоскоростного соединения), так и Low Energy, при условии, что устройства используют метод соединения Cross-Transport Key Derivation (CTKD).

Как установили эксперты Координационного центра реагирования на угрозы при Университете Карнеги-Меллона, CTKD используется для спаривания устройств с поддержкой двухрежимного Bluetooth, процедура осуществляется однократно для обоих режимов. В процессе генерируются долговременный ключ (Long Term Keys) и связующие ключи (Link Keys). Когда передача данных требует более высокий уровень безопасности, эти ключи могут быть перезаписаны.

Это обстоятельство и открывает возможность для атаки BLUR, которая позволяет снизить устойчивость ключа или перезаписать авторизованный ключ неавторизованным, так что злоумышленник получает дополнительный доступ к другим приложениям и службам на целевом устройстве.

В протоколе Bluetooth выявлена проблема, позволяющая перезаписывать или снижать устойчивость ключа спаривания, вследствие чего прослушивать чужие коммуникации

Речь также может идти об атаке «человек посередине», то есть, возможности вклиниваться и подслушивать чужие коммуникации.

Патчей нет

Поскольку найденная ошибка существует на уровне протокола, патча для нее не существует. Единственный способ противодействовать атакам - это контролировать среду, в которой происходит спаривание устройств.

«У соединений Bluetooth ограниченный диапазон действия, так что наиболее вероятный практический сценарий MITM-атаки - это общественные места: транспорт, фудкорты в торговых центрах или кинотеатры, - отмечает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Что касается исправлений, то они, скорее всего, выйдут в ближайшие месяцы в форме обновления прошивок. Не факт, что все уязвимые устройства получат обновления».

Эксперт отметил также, что устройства с поддержкой Bluetooth 5.1 снабжены функциями, позволяющими застраховаться от атак: конкретнее, стандарт BT 5.1 позволяет ограничить функции перезаписи ключей в CTKD, но их надо специально активировать.