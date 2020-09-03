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У Intel впервые за 14 лет новый логотип. Он как две капли воды похож на самый первый. Видео

Бизнес Техника
, Текст: Эльяс Касми

Intel решилась на смену логотипа, но не стала создавать полностью новый. Вместо этого за основу она взяла самое первое лого, представленное в 1968 г., и немного доработала его, добавив элементы из второго логотипа образца 2006 г. Также она поработала над цветовой схемой бренда, оставив основным синий цвет, но добавив несколько новых оттенков.

Старый новый логотип

Компания Intel в дополнение к выпуску новейших процессоров Tiger Lake сообщила о смене фирменного логотипа. Для нее это знаковое событие, поскольку делает это компания крайне редко.

Intel была основана в 1968 г., и за свою 52-летнюю историю у нее было всего три логотипа, с учетом нового. Оригинальный продержался пока дольше всех – компания отказалась от него в 2006 г. Второй в итоге просуществовал намного меньше – 14 лет вместо 38, как первый.

На самом деле Intel не разрабатывала полностью новый логотип – она собрала его из двух предыдущих, притом влияние самого первого оказалось преобладающим. Главное, что изменилось в сравнении с ним – это расположение буквы «е», которая теперь находится на одном уровне с остальными.

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Новый логотип Intel

Intel подтвердила факт заимствования идей, реализованных в старых логотипах, для создания нового. В тексте ее официального сообщения сказано, что новый логотип, наделенный «изысканной симметрией, равновесием и пропорциями»» сохраняет наследие старых логотипов, и что эта особенность делает его одновременно и знакомым, и новым.

Второй логотип образца 2006 г. «поделился» с новым стилем написания букв «t» и «е». Других изменений нет, если не считать новых цветовых оттенков.

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Оригинальный логотип 1968 года (сверху) и следующий за ним, образца 2006 года

Так, точка над буквой «i» теперь выделена фирменным синим цветом. В компании отмечают, что это «символизирует потенциал и мощь ее процессоров». Также теперь само название компании на логотипе пишется белым, и в итоге синий присутствует только в точке над первой буквой ее названия, и то не всегда.

Новые фирменные цвета

Точка над «i» в логотипе будет менять свой оттенок в зависимости от фона, на который он нанесен и от продукта компании. Она может быть темно-синей, голубой и даже белой – полный перечень ее цветов Intel не раскрыла.

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Лейблы своих продуктов Intel тоже перерисовала

Фон логотипа тоже будет разным, в зависимости не только от продуктов, но и от их моделей – к примеру, лейбл видеоускорителей Iris имеет белый фон, а память Optane – голубой, как и процессоры Pentium вместе с Celeron.

У семейства Core логотип окажется на пару тонов темнее, а у Xeon – очень темно-синим, практически черный. Глубокий черный оттенок получил логотип новой программы сертификации ноутбуков Intel под названием Evo. Все вышеперечисленное – не единственный вариант комбинации оттенков и брендов компании.

Для чего Intel сменила логотип

«Синий остается основным цветом бренда Intel. В дополнение к нашему классическому синему цвету мы представим новые варианты с расширенной цветовой палитрой», – сказала старший вице-президент и директор по маркетингу Intel Карен Уокер (Karen Walker).

Новый стиль для борьбы с конкурентами

Intel сменила логотип в период, когда ее конкурент, компания AMD, очень активно наращивает свою долю мирового рынка компьютеров. Еще в ноябре 2019 г. CNews писал, что Intel не справляется с ее натиском – AMD менее чем за три года сумела перейти с 12- на 7-нанометровый техпроцесс, тогда как Intel до сих пор находится на 10 нанометрах, освоенных еще в августе 2019 г.

По данным ресурса Tom’s Hardware, во II квартале 2020 г., завершившемся 30 июня, доля AMD в сегменте настольных процессоров достигла 19,2%, увеличившись на 2,1% в сравнении с показателями за аналогичный период 2019 г. Сектор процессоров для ноутбуков принадлежит ей на 19,9% против 14,1% годом ранее, в доля рынка серверных процессоров у AMD равна 5,8%. За год прирост составил 2,4%.

В июне 2020 г. серьезный удар по Intel нанесла компания Apple. Как сообщал CNews, она отказалась от использования ее процессоров в своих компьютерах и ноутбуках и готовится перевести их на ARM-чипы собственной разработки.

На момент публикации материала единственной масштабной реакцией Intel на происходящее стал дебют мобильных 10-нанометровых процессоров Tiger Lake, состоявшийся 3 сентября 2020 г. До конца 2020 г. в рознице появятся более 150 моделей ноутбуков на их основе.



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