Из-за коронавируса в России взрывной рост продаж ПО

Переход россиян на удаленную работу спровоцировал существенный рост продаж различного программного обеспечения. В первую очередь это коснулось решений для коммуникаций и удаленного доступа, инструментов для разработки программ, а также софта для резервного копирования и графических редакторов. В то же время ERP-системы и СУБД показали существенный спад продаж



Россиянам срочно потребовался софт

В России в марте 2020 г., как сообщили CNews представители компании «Системный софт», отмечен взрывной рост спроса на различные виды программного обеспечения. По оценке компании, это напрямую связано с переходом многих россиян на удаленную работу на фоне пандемии коронавируса.

Проведенный специалистами «Системного софта» анализ рынка показал, что наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в сегменте ПО для общения, обслуживания компьютеров и удаленного доступа – в марте 2020 г. продажи этих решений в денежном эквиваленте подскочили на 121% по сравнению с мартом 2019 г. представители компании, подсчет по всем категориям проводился на основе собственных данных «Системного софта».

Методика исследования

Итоговая статистика включает данные о сделках по продаже ПО, совершенных с физическими и юридическими лицами в период с 1 по 27 марта 2019 и 2020 гг. Дни с 28 по 31 марта 2020 г. вошли в состав нерабочей недели, и в статистику они не включены. Кроме того, из статистики исключены показатели крупных сделок в сегменте Enterprise, каждая из которых могла бы существенно повлиять на итог.

Удаленная работа из-за пандемии коронавируса стала основной причиной роста продаж ПО в России

Также были исключены подкатегории, продемонстрировавшие высокий рост за счет «эффекта низкой базы», возникающего, когда хорошие темпы роста объясняются очень низким стартовым показателем. Наконец, итоговые результаты скорректированы, чтобы исключить эффект, полученный за счет ежегодного прироста продаж компании.

Польза от самоизоляции и импортозамещения

121-процентный рост, показанный программами для коммуникаций и удаленного доступа – это самый высокий зафиксированный показатель. Второе место в рейтинге «Системного софта» занимают инструменты для разработки ПО – их продажи в общей сложности год от года выросли на 36%, а спрос на решения отдельных производителей продемонстрировал даже 50-процентный рост.

Аналитики компании полагают, что в данном случае столь высокие показатели являются следствием не только самоизоляции и вынужденного перехода разработчиков ПО на работу из дома. По их мнению, в России растут потребности в разработке отечественных программных продуктов из-за взятого в стране курса на импортозамещение в сегменте программного обеспечения.

Третью строчку в рейтинге «Системного софта» заняли решения, представляющие две категории – это утилиты для создания резервных копий и восстановления информации и различное ПО для виртуализации. Их рост продаж по сравнению с итогами марта 2019 г. оказался 34-процентным.

Заметный рост продаж ПО зафиксирован и в области графических редакторов – программные продукты для обработки графики и создания анимации в марте 2020 г. продавались на 30% лучше, чем год назад. По словам коммерческого директора «Системного софта» Александра Гуревича, эксперты компании ожидали прямо противоположных результатов – они прогнозировали резкий спад продаж в этой сфере. «Анализируя динамику по этому направлению, мы с профильным департаментом приходим к выводу, что рост продаж связан с увеличением потребности людей в новом контенте, образовательных курсах и играх», – отметил он.

Графическое ПО заняло в рейтинге «Системного софта» четвертую строчку. На пятом месте оказались программные решения для мониторинга ИТ-инфраструктуры, серверов и сетей, продажи которых в марте 2020 г. оказались на 21% выше, чем в марте 2019 г.

Повезло не всем

В других категориях программного обеспечения продажи не показали значительной положительной динамики. Это касается в первую очередь инструментов для автоматизированного проектирования, в том числе САПР для строительства и промышленности, где объемы продаж за год почти не изменились.

Отдельного внимания заслуживают решения для информационной безопасности. В целом, в этой области тоже нет существенных изменений, но, если рассмотреть отдельные подкатегории, то спрос на программы для сетевой безопасности и VPN показал 30-процентный прирост. В то же время антивирусный софт по уровню продаж осталось на уровне марта 2019 г. а более сложные программные ИБ-продукты категории SIEM (Security information and event management) и вовсе продемонстрировали существенный спад.

Вместе с SIEM продажи рухнули и в других сегментах «тяжелого» программного обеспечения. К их числу относятся в первую очередь ERP и СУБД. По оценке аналитиков «Системного софта», причиной этого стало то, что ряд проектов по внедрению цифровых технологий были заморожены. ИТ-директоры и топ-менеджеры, по данным компании, заняли осторожную выжидательную позицию, чтобы скорректировать ИТ-стратегию под изменяющиеся условия бизнеса.