Новая MacOS Catalina безвозвратно удаляет важные файлы пользователей. Проблема не решена

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В операционной система Apple 10.15 Catalina, наиболее актуальной по состоянию на середину октября 2019 г., обнаружен сбой, приводящий к удалению пользовательской электронной почты. Проблема актуальна для тех, кто пользуется штатным ПО «Почта» и может привести к полной потере всей корреспонденции на всех устройствах, привязанных к аккаунту пользователя. Apple пока не предложила решение, и восстановить письма (и то лишь частично) смогут только те, кто делал их резервные копии.



Автоматическая очистка личных данных

Обновление macOS до версии 10.15 Catalina приводит к потере потенциально важной личной информации. Установка апдейта частично или полностью удаляет данные из приложения «Почта», то есть пользователи могут потерять нужные им электронные письма, практически без возможности восстановления.

О проблеме сообщил разработчик плагинов SpamSieve и EagleFiler для приложения «Почта» в macOS Майкл Цай (Michael Tsai), отметив, что она носит массовый характер, и что с ней столкнулись пользователи со всего мира, установившие на свой ПК или ноутбук апдейт до Catalina. Недочет проявляется при перемещении электронных писем из одного ящика в другой и даже между папками внутри одного ящика. Поле «Тема» становится пустым, и содержание письма перестает быть доступным. При синхронизации с iCloud такие письма помечаются как удаленные и перестают отображаться на других привязанных к аккаунту пользователя устройствах.

В чем опасность ситуации

Связанный с исчезновением почты недочет Catalina опасен тем, что пользователь, использующий приложение «Почта» для работы с электронными письмами, может не сразу заметить исчезновение нужной ему корреспонденции, и спустя некоторое время это станет для него неприятным сюрпризом.

Обновление macOS версии до 10.15 Catalina может привести к печальным последствиям

Восстановление писем в данном приложении хоть и возможно, но лишь частично и не для всех ввиду особенностей программы и человеческого фактора – не каждый пользователь делает резервные копии своих почтовых ящиков.

Кто в зоне риска

Потерять корреспонденцию могут все без исключения пользователи macOS, обновившиеся до версии 10.15 Catalina, самой актуальной на момент публикации материала. Релиз финального билда состоялся 7 октября 2019 г., и Apple еще не успела выпустить дополнительные патчи, устраняющие выявленные проблемы. Другими словами, апдейт до Catalina пока противопоказан при условии, что приложение «Почта» используется регулярно и содержит важную информацию, потеря которой повлечет за собой серьезные последствия.

Реакция Apple

На 17 октября 2019 г. комментарии Apple по поводу выявленного бага в Catalina отсутствовали. Неизвестно, как быстро компания решит эту проблему – она вполне может сделать это в следующем обновлении или дождаться, пока максимальное число пользователей обновится до Catalina и лишится своей корреспонденции.

Следует отметить, что у Apple практически готов апдейт 10.15.1 – доступ к его бета-версии был открыт 11 октября 2019 г., но исключительно для разработчиков. Список входящих в его состав изменений и заплаток остается неизвестным, и пока сохраняется шанс на то, что он решит проблему с удалением электронных писем.

Способы восстановления почты

На момент публикации материала существовал лишь один способ восстановления электронной почты, но назвать его полностью рабочим нельзя ввиду ряда ограничений. Для него потребуются упомянутые резервные копии почтовых ящиков, которые могут найтись не у всех пользователей.

В случае их наличия в приложении «Почта» необходимо воспользоваться функцией «Импортировать ящики», находящейся в меню «Файл» и выбрать почту из бэкапа. Корреспонденция действительно восстановится, но лишь в виде локальных ящиков, доступ к которым будет возможен только с компьютера, на котором и была развернута резервная копия.

С существующими ящиками, синхронизирующимися с iCloud и другими привязанными устройствами, распакованные каталоги объединены не будут. Придется или оставить все как есть, или восстановить копию на каждом требуемом ПК.

По заветам Microsoft

Ситуация с письмами Catalina очень похожа на поведение ОС Windows 10 после установки патча October Update 2018, вышедшего год назад. Сразу после релиза этого обновления, первые пользователи, установившие его, стали жаловаться на пропажу личной информации, однако в тот раз масштабы бедствия были намного более серьезными.

Интеграция в систему October Update 2018 приводила к автоматическому обновлению изображений, аудиофайлов, видеофильмов, а также документов, и восстановить их при отсутствии заранее созданной резервной копии не представлялось возможным. Проблема, проявившаяся сперва лишь у нескольких пользователей, в кратчайшие сроки приобрела массовый характер, однако Microsoft не имела ни малейшего представления о способах ее решения.

October Update 2018 увидел свет в самом начале октября 2018 г., и лишь спустя практически неделю Microsoft предприняла первые попытки помочь пользователям в восстановлении их данных. Однако, как и в случае с «Почтой» в macOS, на 100% действенные способы так и не были найдены – специалисты техподдержки компании предлагали пользователям запустить откат системы до того состояния, в котором она находилась на момент создания последней точки восстановления. Однако данная схема может не сработать, если пользователь ранее отключил создание автоматических точек восстановления и не создавал их вручную.

На этот случай у специалистов Microsoft был заготовлен резервный вариант – они предлагали пользователям задействовать сторонние программы для восстановления данных, к примеру, R-Studio. Успех этой второй схемы зависит от того, будут ли перегружены записями освобожденные секторы жесткого диска.

В последующих обновлениях Windows 10 проблема с удалением файлов была устранена. Тем не менее, многим пользователям так и не удалось восстановить утраченную информацию.