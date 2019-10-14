Последний осколок независимого «Техносерва» обанкротили из-за копеечных долгов

Актив «Техносерва», оставшийся в прошлом году за бортом сделки интегратора с ВТБ, но показавший по итогам 2018 г. выручку 2,4 млрд руб. и чистую прибыль 174 млн руб., обанкрочен за долги в 2 млн руб.

«Техносерв консалтинг» — банкрот

Прогноз редакции CNews относительно судьбы компании «Техносерв консалтинг», сделанный в июле 2019 г., сбылся. Этот некогда один из основных активов «Техносерва» по линии работы с госсектором, не ставший более года назад участником сделки по вхождению в капитал интегратора банка ВТБ, обанкротился. 10 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Центрпрограммсистем» (ЦПС) от 16 июля 2019 г. о признании организации несостоятельной и ввел в отношении нее так называемую процедуру наблюдения.

Поводом для иска ЦПС послужил долг перед ним со стороны «Техносерв консалтинга» в размере 2,04 млн руб., на который были начислены пени на 58,4 тыс. руб. Как показывает многолетняя практика CNews по изучению судебных разбирательств о банкротстве на ИТ-рынке, такие суммы требований для раскрученного интеграторского бизнеса являются крайне низкими. В частности другое некогда ключевое юрлицо «Техносерва» по работе с госсектором — ООО «Техносерв АС» — в середине августа 2019 г. было обанкрочено по жалобе управляющей компании «Сибэнергомаш» с суммой исковых требований в 1,98 млрд руб.

Примечательно, что позиция «Техносерв консалтинга» не предполагала какой-либо борьбы за свое существование. Еще 24 июля 2019 г. (через восемь дней после иска ЦПС) организация также обратилась в суд с заявлением о самобанкротстве. Правда, в ходе разбирательства заявителем не были соблюдены все полагающиеся процедуры, поэтому 11 сентября 2019 г. суд вернул ему документы, оставив их без рассмотрения.

Другие долги «Техносерв консалтинга»

Одним из поводов для самобанкротства «Техносерв консалтинг» в федеральном реестре юридически значимых сведений указал задолженности не только перед ЦПС, но и перед банком «Траст», который позже также присоединился к иску ЦПС о признании ответчика несостоятельным.

«Техносерв консалтинг» приказал долго жить

Пресс-служба «Траста» в конце июля 2019 г. сообщила CNews, что «Техносерв консалтинг» является поручителем перед банком на сумму более 50 млн евро. «Заемщик Ditras задолженность не обслуживает, — сообщил банк. — “Техносерв консалтинг” имеет задолженность по налогам. Счета арестованы. Также “Техносерв” имеет установленную вступившим в законную силу решением суда задолженность перед третьими лицами, которая не погашена. Налицо дефолт группы компаний. В этой связи банк опубликовал намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве и двигаться по взысканию в соответствии с действующим законодательством».

О какой именно организации с названием Ditras идет речь, в «Трасте» CNews не сообщили. Исследование ЕГРЮЛ адекватного результата не дало.

У «Техносерва» теперь другой консалтинг

В конце июля 2019 г. пресс-служба группы «Техносерв» заверила CNews, что ООО «Техносерв консалтинг» не вошло в сделку по покупке 40-процентной доли интегратора банком ВТБ. «“Техносерв консалтинг” не входит в периметр группы “Техносерв” с июня 2018 г., — отметили собеседники редакции. — В настоящее время за экспертизу в области консалтинга в составе группы компаний отвечает ООО “ТСК”».

Отметим, что упомянутое ООО «ТСК» было зарегистрировано в Москве 16 июля 2018 г. В базе «Контур.фокус» за компанией ранее числился один госконтракт на сумму 793,3 млн руб. — на оказание банку ВТБ услуг по модифицированию единого фронтального решения в рамках релизов развития с функциональностью физических лиц. На данный момент база его не отражает.

Кому принадлежит «Техносерв консалтинг»?

Входивший в периметр группы «Техносерв» «Техносерв консалтинг» был одним из трех основных активов интегратора с точки зрения работы с госсектором — наряду с АО «Техносервъ А/С» и ООО «Техносерв АС» (хотя и существенно уступая им по выручке).

На данный момент практически стопроцентным учредителем ООО «Техносерв консалтинг», по данным ЕГРЮЛ, выступает ООО «Нью фронтьер солюшнз гмбх» (Австрия). Данные об истинных действующих владельцах российской организации ни в группе «Техносерв», ни в самом «Техносерв консалтинге» CNews прокомментировать не смогли.

По данным «Контур.фокус», по итогам 2018 г. «Техносерв консалтинг» продемонстрировал выручку на уровне 2,4 млрд руб. с приростом этого показателя по сравнению с предыдущим годом в 14%. Чистая прибыль организации составила 174,2 млн руб.