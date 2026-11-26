Платформа контейнеризации «Боцман» от «Группы Астра» уже несколько лет обеспечивает полноценную поддержку серверных линеек видеокарт Nvidia, позволяя запускать в контейнерах задачи, требующие GPU. Недавно компания приступила к промышленной эксплуатации с использованием ускорителей Nvidia B300 и H200 в одной системе: платформа работает на ОС Astra Linux и обслуживает ИИ-модели в продуктивном контуре, восемь ускорителей на каждом узле объединены высокоскоростной шиной NVLink, а запуск моделей доступен командам через единый, совместимый с OpenAI API-интерфейс. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

ИИ-модуль в составе платформы упрощает и автоматизирует запуск таких задач и серьёзно повышает уровень безопасности. При его активации в системе мониторинга автоматически создаётся дашборд с метриками потребления ресурсов и утилизации GPU в целом и каждой модели в частности, встроенная budget-система позволяет устанавливать лимиты на пользование моделями, а автоматическое масштабирование на основе интеграции со встроенным модулем KEDA помогает сглаживать пики нагрузок и распределять запросы между экземплярами модели.

На пути к промышленной эксплуатации пришлось решить ряд задач. Для поддержки видеокарт требуются соответствующие драйверы, и штатный комплект развёртывания не был к этому готов: B300 не распознавали встроенные в платформу средства обнаружения GPU. Отдельной задачей стало обеспечение корректной работы шины NVLink, которая объединяет восемь ускорителей узла в единый вычислительный кластер: без корректной настройки видеокарты видны в системе, но большие модели не запускаются. Компания собрала новый контейнер, который автоматически распознаёт наличие и тип GPU и устанавливает соответствующие драйверы, в том числе под Astra Linux, а каждый узел проходит автоматические проверки и валидацию конфигураций — обязательный этап перед вводом в строй, в рамках которого система подтверждает доступность всех восьми ускорителей и готовность шины NVLink.

«Мы создали и настроили платформу так, чтобы она из коробки закрывала ключевые вопросы запуска ИИ в закрытом контуре — от драйверов и NVLink до мониторинга, лимитов и разграничения доступа. Промышленная эксплуатация с Nvidia B300 и H200 на Astra Linux подтверждает: запускать ИИ-модели можно просто, надёжно, автоматизировано и безопасно, без инженерных подвигов», — отметил Артем Кижменев, руководитель продуктового направления платформы «Боцман».

Комплекс «ОС Astra Linux + платформа „Боцман“ с поддержкой видеокарт Nvidia + ИИ-модуль» легко воспроизводим: полностью автоматизированная установка, поддержка подходов IaaC и GitOps, встроенные средства мониторинга, сбора логов и оповещения, отказоустойчивая система хранения данных, механизмы резервного копирования, масштабирования и отказоустойчивости позволяют развернуть рабочую конфигурацию у заказчика быстро и без инженерных подвигов.