Более 80% предпринимателей готовы рассмотреть подрядчика по совету ИИ

82% российских предпринимателей готовы рассмотреть незнакомую компанию, сервис или подрядчика по рекомендации нейросетей. При этом почти 32% собственников бизнеса обсудят эту рекомендацию с коллегами, знакомыми или экспертами, 27% самостоятельно поищут дополнительную информацию о компании, 15% проверят, что о ней пишут в СМИ, и какие есть отзывы на профессиональных площадках. Об этом свидетельствуют данные опроса предпринимателей, который в октябре 2026 г. провели коммуникационное агентство Modifiers и краудлендинговая инвестиционная платформа JetLend.

Основные тенденции

Каждый второй предприниматель регулярно решает рабочие задачи с помощью нейросетей

Половина опрошенных предпринимателей регулярно обращается к ИИ по рабочим вопросам: 11% — ежедневно, 12% — несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц. Еще 17% делают это реже. Никогда не применяли в работе ИИ-чаты 18% респондентов, а 15% пробовали, но сейчас практически отказались от них.

Среди бизнесменов, которые пользуются нейросетями, четверть поручают им обработку больших объемов данных и подготовку выводов. Еще 24% ищут с помощью нейросетей информацию о конкретной компании или человеке, 21% собирают сведения о рынке и отрасли, 19% анализируют конкурентов, а 18% используют ИИ для генерации идей.

Наиболее активно задействуют нейросети в своей работе предприниматели из сферы туризма (42%), маркетинга и коммуникаций (40%), консалтинга (36%), ИТ (36%) и финтеха (26%).

ИИ-чаты — второй по значимости источник информации для работы

Когда нужно найти информацию по рабочей или бизнес-задаче, предприниматели в первую очередь обращаются к поисковой выдаче — так делают почти 37% опрошенных. Однако многие бизнесмены сталкиваются с трудностями при поиске в интернете: 26% респондентов называют проблемой обилие рекламных и маркетинговых материалов. Еще четверть предпринимателей недовольны потерей времени на поиск, а 24% — устаревшими данными. Каждый пятый отмечает, что в большом потоке информации ему трудно выделить главное.

Основной альтернативой поисковой выдаче служат ИИ-чаты (ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek и др.). Почти половина опрошенных совмещает их с поиском, а 20% обращаются к ним в первую очередь — это почти в три раза чаще, чем к СМИ (7%).

Практически не используют ИИ для поиска информации 12% предпринимателей. Среди основных причин — опасения за сохранность служебных данных (30%) и нехватка навыков работы с нейросетями (30%). Еще 28% остались недовольны результатами, а не доверяют ответам ИИ 22% опрошенных.

В компаниях с большим штатом чаще доверяют ответам ИИ

В общем рейтинге доверия нейросети пока уступают более привычным источникам информации. Больше всего предприниматели верят публикациям в деловых СМИ (24%), мнению профильного эксперта (23%) и отзывам (16%). ИИ занимает лишь пятое место (13%), отстав от поисковой выдачи примерно на 2,5 процентных пункта.

При этом доля тех, кто опирается на ответы нейросетей при принятии важных решений, растет вместе с численностью компании. Среди владельцев бизнеса со штатом до 15 человек к мнению ИИ прислушивается 11% респондентов. В компаниях, где работает от 15 до 100 сотрудников, таких почти 14%, а там, где трудоустроено от 101 до 250 человек — 28%.

Антон Утехин, основатель коммуникационного агентства Modifiers: «Искусственный интеллект перестал быть просто модным словом: для многих людей он стал повседневным инструментом, который влияет на привычные способы поиска информации. Как показал наш опрос, значительная часть людей прислушивается к его рекомендациям. Поэтому любому бизнесу важно присутствовать в ответах нейросетей, а значит, заниматься генеративной оптимизацией, или GEO. Это уже не просто технологический тренд, а важная составляющая коммуникационной стратегии компаний, которые стремятся сохранить конкурентные позиции на рынке. Например, в 2026 г. все тендеры, в которых участвовало наше агентство, содержали обязательное требование по GEO».

Роман Хорошев, CEO инвестиционной платформы JetLend: «Нейросети сократили дистанцию между корпорациями и малым бизнесом в возможностях масштабирования за счет оптимизации процессов. Сегодня многие ИИ-инструменты доступны через API и по недорогой подписке, поэтому начать ими пользоваться можно без больших первоначальных вложений. При этом важно не идеализировать технологию. Ее эффективность зависит от того, насколько грамотно ИИ встроен в текущие бизнес-процессы и насколько команда готова к этим изменениям».