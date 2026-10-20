«Софтлайн Облако» (ГК Softline) и Oxygen запускают мультиоблачное решение для отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры

«Софтлайн Облако» (ГК Softline), облачный провайдер с персональным сервисом и экспертизой в современных облачных технологиях, и Oxygen, провайдер облачных решений и дата-центров Tier-III, запускают совместное решение для размещения ИТ-систем в облаке с резервированием на независимой площадке. Решение строится на двух отдельных облачных платформах: основной может быть платформа любой из компаний, вторая выступает резервной. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Запрос на такую схему объясняется ситуацией на рынке ЦОД. По оценке NF Group, в Московском регионе в 2026 г. будет введена лишь треть из заявленных 199 МВт новых мощностей дата-центров. Строить собственную резервную площадку в таких условиях долго и дорого, поэтому компании переносят резервирование в облако.

Решение устроено следующим образом: данные и виртуальные машины реплицируются между облаками «Софтлайн» и Oxygen, которые не связаны ни инфраструктурой, ни управлением. В штатном режиме в резерве оплачивается в основном хранение реплик, вычислительные ресурсы разворачиваются при переключении. Параметры восстановления (RTO/RPO) фиксируются в SLA, переключение регулярно тестируется при участии обеих команд. «Резерв в том же облаке защищает от сбоя оборудования, но не от рисков самого провайдера. Независимое облако и проверенное на практике переключение делают отказоустойчивость реальной», – сказал Александр Андреев, директор «Софтлайн Облако» (ГК Softline).

«Заказчики все чаще приходят не столько за мощностями, сколько за архитектурой, которая выдерживает возможный отказ провайдера. Собрать ее самостоятельно – проект на месяцы. Независимая площадка OXYGEN и наша инженерная команда закрывают эту задачу: мы отвечаем за проектирование резерва, развертывание и тестовые переключения», – сказал Александр Будкин, директор по информационным технологиям Oxygen.