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ИИТ реализовал интеграцию с СФР по виду сведений «Передача информации о судебном ограничении»

Универсальный шлюз TrustGate, разработанный компанией ИИТ, поддерживает вид сведений Социального фонда России – «Передача информации о судебном ограничении». Интеграция позволяет банкам в автоматическом режиме получать запросы от СФР в рамках процедуры внесудебного банкротства граждан, оперативно формировать и направлять ответы через СМЭВ, а также выгружать данные во внутренние банковские системы. Об этом CNews сообщили представители ИИТ.

Вид сведений «Передача информации о судебном ограничении» стал обязательным для банков, у которых есть техническая возможность обмена информацией посредством СМЭВ. С 1 сентября 2025 г. в соответствии с Федеральным законом № 227-ФЗ и Приказом Социального фонда России № 756 банк обязан в течение трех рабочих дней после запроса СФР предоставить данные о гражданах, которые начали внесудебную процедуру банкротства, через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

TrustGate обеспечивает полный цикл взаимодействия: получение запроса от СФР, формирование ответа в требуемом формате, отправку через СМЭВ и выгрузку данных во внутренние банковские системы. Это сокращает количество ручных процедур, ускоряет процессы, позволяет оперативно узнавать статус клиента, начавшего процедуру внесудебного банкротства, и своевременно корректировать работу с задолженностью.

Помимо взаимодействия с СФР в рамках процедуры внесудебного банкротства, решение поддерживает обмен сведениями, необходимыми для расчета детских пособий и работы с материнским капиталом. Также реализована передача в СФР информации об открытии и изменении счетов клиентов в рамках взаимодействия с платформой цифрового рубля и Единой цифровой платформой в социальной сфере.

Кроме того, TrustGate обеспечивает поддержку вида сведений «Запрос в банки о счетах, остатках и операциях страхователей», предназначенного для получения информации о банковских счетах и движении денежных средств, и «Предоставление сведений из ЕЦП НСУД о соответствии фамильно-именной группы, даты рождения, пола и СНИЛС», позволяющий проверять персональные данные граждан через СМЭВ.

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«Мы даем банкам зрелое, проверенное решение, которое охватывает ключевые сценарии взаимодействия с СФР. Наша задача – избавить кредитные организации от необходимости разрабатывать отдельные интеграции под каждый новый вид сведений и обеспечить им единую технологическую основу для работы с государственными системами», – сказал Александр Володин, владелец продукта TrustGate в компании ИИТ.

СПО TrustGate – универсальный шлюз для защищенного обмена данными со СМЭВ, ЕСИА и ЕБС, рекомендованный Минцифры России как типовое решение для работы с Единой системой идентификации и аутентификации.

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