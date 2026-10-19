Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС «раскидала» сети в рыбном сердце Камчатки

МТС запустила новую базовую станцию и модернизировала существующую сеть в селе Усть-Большерецк – одном из главных флагманов рыбодобычи на Камчатке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили дополнительное телеком-оборудование, что позволило обеспечить более стабильную работу сети и увеличить скорость интернета. Кроме того, была расширена пропускная способность канала, улучшено качество голосовой связи, усилено покрытие мобильного интернета на территории всего села и прилегающих территорий. Цифровой апгрейд коснулся десятков туристических домов и баз отдыха, а также социально значимых объектов.

Благодаря техническим улучшениям жители и гости Усть-Большерецка с комфортом могут использовать современные цифровые сервисы и технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» фото, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию.

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз
Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз безопасность

Усть-Большерецкий район — главный рыбацкий центр полуострова. Здесь традиционно лидируют по объемам вылова тихоокеанских лососей — горбуши, кеты, нерки, кижуча и чавычи. Именно здесь протекает река Большая — важнейшая водная артерия и нерестилище мирового значения, притягивающая рыбаков со всей России. В окрестностях расположено уникальное Курильское озеро, куда на нерест заходит крупнейшая популяция нерки — это ежегодно привлекает тысячи бурых медведей и туристов. Кроме того, Усть-Большерецк регулярно становится площадкой Камчатских лососевых фестивалей, включая «Сохраним лосося вместе».

«Усть-Большерецк — это сердце рыбной промышленности Камчатки. Здесь работают десятки рыбодобывающих предприятий, сюда приезжают туристы и рыбаки со всей страны, здесь проходят главные лососевые фестивали. Мы понимаем, насколько важна стабильная связь и для производственных процессов, и для безопасности людей на воде, и для комфорта гостей, поэтому мы планомерно развиваем инфраструктуру и модернизируем связь в самых востребованных точках региона», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не отдельная ИИ-функция, а часть архитектуры: как искусственный интеллект проникает в российские СЭД

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

От эксперимента к процессу: как ИИ трансформирует современный бизнес

Кручу-верчу, дозвониться хочу. Банки обманывают россиян, массово подделывая маркировку звонков под угрозой их тотальной блокировки

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Власти попросили МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отложить блокировку звонков от крупнейших банков

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще