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«М.Видео»: по итогам девяти месяцев 2026 г. Samsung нарастил продажи смарт-часов почти на 8% в денежном выражении

«М.Видео» проанализировала продажи носимых устройств в России за девять месяцев 2026 г. По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), с января по сентябрь 2026 г. в России было продано около 4,24 млн девайсов на общую сумму 31,7 млрд руб. При этом единственным брендом в топе, растущим как в денежном, так и в натуральном выражении стал Samsung. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По объему продаж в денежном выражении лидерами среди отдельных брендов стали Huawei, Apple и Samsung. Совокупно на них пришлось 58,6% рынка. При этом Samsung стал единственным брендом в топе, показавшим рост как в денежном, так и в натуральном выражении: продажи увеличились на 7,8% в деньгах и на 0,8% в штуках. На четвертом и пятом местах расположились небрендированные устройства и Xiaomi соответственно.

В натуральном выражении в топ продаж вошли девайсы Huawei, далее следуют Apple, Samsung, устройства без бренда и замыкают пятерку Xiaomi.

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В топ самых продаваемых моделей носимых устройств по количеству вошли: Apple Watch Series 11 в версиях 42 и 46 мм; Apple Watch SE 3 с корпусом 40 мм; Xiaomi Smart Band 10; Samsung Galaxy Watch 8 40 мм с поддержкой LTE; Huawei Watch GT 6 в версии на 41 мм.

Руководитель Департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Мы видим, что рынок носимых устройств постепенно переходит от модели регулярного обновления к более рациональному потреблению. Смарт-часы и фитнес-браслеты уже стали привычными устройствами, поэтому покупатели могут дольше пользоваться имеющимися моделями и реже менять их без существенной необходимости. На это накладывается общая сдержанность потребительского спроса: в условиях, когда люди внимательнее распоряжаются свободными средствами, покупка нового гаджета все чаще требует понятной практической причины. При этом рост средней стоимости устройства не обязательно означает, что покупатели стали чаще выбирать премиальные модели: на показатель также влияет изменение структуры продаж. Мы ожидаем, что в таких условиях для рынка будет особенно важна способность производителей предлагать действительно значимые улучшения, которые мотивируют покупателя обновить устройство».

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