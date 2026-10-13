Российское хранилище бинарных артефактов вошло в Репозиторий «Ассоциации ФинТех»

Отечественный вендор AppSec Solutions разместил российский артефакторий AppSec.Registry в отраслевом Репозитории ИТ-решений для финансовой сферы «Ассоциации ФинТех» (Репозиторий АФТ). Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Артефакторий — обязательный элемент инфраструктуры разработки: в нем хранятся зависимости, библиотеки, сборки, Docker-образы и Helm-чарты, которые использует любое современное приложение. AppSec.Registry спроектирован как полнофункциональная замена зарубежному софту, в частности, популярному Sonatype Nexus. Он дает возможность бесшовно «переехать» всей разработке компании в сертифицированную российскую систему. Для финтех-сектора, работающего с чувствительными данными, независимость от зарубежных вендоров – важный элемент безопасности.

«Для финтех-сектора вопрос хранения артефактов сборки и разработки давно вышел за рамки удобства и стал вопросом безопасности. Артефакты содержат исполняемый код, зависимости и конфигурации, которые напрямую попадают в ИТ-решения и продуктивные системы, обрабатывающие платежи и персональные данные клиентов, поэтому любая подмена или компрометация на этом этапе может привести к серьёзным финансовым и репутационным потерям финансовой организации. Использование российского решения позволяет компаниям хранить критичные компоненты в собственном контуре, соответствовать требованиям регуляторов по защите информации и локализации данных, а также снижать зависимость от зарубежных сервисов, доступ к которым может быть ограничен в любой момент», - сказал руководитель управления развития технологий «Ассоциации ФинТех» Олег Моргун.

AppSec.Registry поддерживает 22 типа репозиториев практически на любом языке программирования, что позволяет гибко встраивать его в уже существующую корпоративную систему, а сам он работает на отечественной операционной системе, обеспечивает поддержку отечественной криптографии и ГОСТ-подписи артефактов и сертификатов. Помимо этого, сервис предусматривает дополнительные меры кибербезопасности, в частности, возможность контроля цепочки поставок.

«Включение AppSec.Registry в Репозиторий «Ассоциации ФинТех» отражает растущую потребность финансового рынка в безопасном управлении программными компонентами. Для финтех-компаний это особенно важно: при современной разработке на первый план выходят сразу несколько задач, таких как контроль целостности и происхождения артефактов, защита от подмены зависимостей, разграничение доступа и полный аудит всех операций с компонентами. По сути, это инструмент, который помогает выстраивать безопасную цепочку хранения и поставки ПО с учетом требований регуляторов и внутренних политик безопасности компании, а также обеспечивает независимость от зарубежных сервисов», - сказал Даниил Балавнев, руководитель продукту AppSec.Registry компании AppSec Solutions.