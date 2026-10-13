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ПАО «Софтлайн» объявляет о начале сбора заявок на участие в размещении облигаций

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщает о начале сбора заявок на участие в размещении двух выпусков биржевых облигаций: с фиксированным купоном серии 002Р-03 и с переменным купоном серии 002Р-04. Общий объем размещения составит не менее 3 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Сбор книги заявок по обоим выпускам проходит сегодня, 13 октября 2026 г., с 11:00 до 15:00 МСК. Принять участие в размещении можно через большинство ведущих российских брокеров.

Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-03

Срок обращения: около 3,2 года (1 161 день);

Тип купона: фиксированный на весь срок обращения облигаций;

Купонный период: 1–38 купонные периоды — 30 дней, 39 купонный период — 21 день;

Ориентир по ставке купона: не выше 18,50% годовых (доходность не выше 20,15% годовых).

Ключевые параметры выпуска облигаций серии 002Р-04

Срок обращения: около 3,2 года (1 161 день);

Тип купона: переменный, определяемый исходя из ключевой ставки Банка России и установленного спреда;

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Купонный период: 1–38 купонные периоды — 30 дней, 39 купонный период — 21 день;

Ориентир по спреду к ключевой ставке: не выше 450 б.п.

Окончательные параметры выпусков будут определены по итогам сбора книги заявок. Размещение обоих выпусков запланировано на 16 октября 2026 г.

Планируется включение выпусков в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для бумаг, включенных в Перечень, предусмотрены налоговые льготы для инвесторов при условии непрерывного владения облигациями не менее одного года.

В 2026 г. ПАО «Софтлайн» получило два кредитных рейтинга категории «А». В марте 2026 г. рейтинговое агентство АКРА присвоило Компании кредитный рейтинг А-(RU), отметив сильный операционный профиль Холдинга. В мае 2026 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг ПАО «Софтлайн» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. По оценке агентства, повышение рейтинга отражает устойчивое развитие бизнеса Компании, рост масштабов деятельности и улучшение финансовых показателей на фоне последовательной трансформации бизнес-модели.

Привлеченные в рамках размещения средства планируется направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и оптимизацию структуры долга, в том числе увеличение доли долгосрочного финансирования.

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