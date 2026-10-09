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«Университет Иннополис» показал прототип интерактивного ИИ-учебника для школьников

Пилотный проект Интерактивной платформы со встроенным ИИ-наставником запущен в «Колледже Иннополис», позже ее планируют протестировать в школах Татарстана и Нижегородской области. Об этом CNews сообщили представители «Университета Иннополис».

Со второй четверти этого учебного года в российских школах планируется запуск новой факультативной дисциплины «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5—9 и 10—11 классов. Университет Иннополис разрабатывает материалы для этого предмета, в том числе развивает ИИ-учебник — интерактивную образовательную платформу со встроенным ИИ-агентом.

ИИ-учебник включает 28 тем по трем направлениям из области искусственного интеллекта: данные и Python, машинное обучение, нейронные сети и большие языковые модели (LLM). После изучения учеником темы ИИ-наставник в реальном времени может ответить на дополнительные вопросы по материалу и объяснить сложные темы. Например, на вопрос школьника «Почему в этой формуле стоит минус перед градиентом?» платформа ответит, что «градиент направлен к росту ошибки» и покажет расчёт на конкретной задаче.

Платформа включает интерактивные примеры, которые упрощают восприятие теории. В сюжете «Обучение полносвязной нейронной сети» ученик может менять параметры и наблюдать за тем, как в реальном времени обучается модель нейронной сети.

В сюжете «Как ИИ видит мир» можно загрузить видео или подключить веб-камеру и пронаблюдать за тем, как легковесная модель, которая устанавливается прямо в браузере, распознаёт людей на видео в реальном времени.

Платформа рассчитана на учащихся разного уровня подготовки. Школьник может выбрать уровень сложности материала: базовый, профи и эпик (для самых продвинутых), а также переключаться между удобными форматами подачи информации — в виде текста, кода, чисел и эмодзи. Учитель на платформе видит прогресс каждого ученика: сколько заданий выполнено, где возникли ошибки, какие темы требуют повторения, а также, какие вопросы ученик задавал ИИ-ассистенту.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Александр Гасников, ректор «Университета Иннополис»: «Уже сейчас ИИ может сходу в ответ на несложный запрос написать небольшой учебник или научную статью. Одно это в корне меняет процесс обучения и научной работы. В таком симбиозе естественного и искусственного интеллекта могут рождаться новые более эффективные и персонализированные форматы обучения, в частности, — цифровое дополнение к обычному бумажному учебнику, например, сделанное на базе агентного ИИ».

Занятия с применением ИИ-учебника прошли в «Колледже Иннополис». На платформе зарегистрировались 24 студента, 17 из них — верно выполнили все три проверочных задания после изучения темы.

Ирина Меркулова, директор «Колледжа Иннополис»: «Большинство участников пилота успешно справились с материалом уже на старте освоения учебной программы. По итогам занятия 75% студентов отметили, что им удобно работать с платформой, и 68% хотели бы продолжить обучение с ИИ-учебником. На вопрос, что помогло понять тему, 75% респондентов назвали интерактивные сюжеты, 61% — задания и разбор сложной темы, 54% — понятный текст и примеры, 25% — ИИ-наставника».

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