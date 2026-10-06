«Рег.облако» запустил инференс ИИ-моделей на Nvidia B300

Облачный и Bare metal провайдер «Рег.облако» расширил GPU-инфраструктуру ускорителями Nvidia B200 и B300. Новые мощности предназначены как для клиентских нагрузок, так и для развития собственной ИИ-платформы провайдера. Сервисом уже воспользовались более тысячи клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Для «Рег.облака» B300 стали частью локального контура ИИ-платформы. Модели, работающие на собственной инфраструктуре провайдера, доступны российским пользователям без виртуальной частной сети компании, оплачиваются в рублях и данные запросов не передаются зарубежным поставщикам моделей.

Nvidia B300 относится к поколению Blackwell Ultra, которое производитель изначально ориентировал в том числе на inference reasoning- и agentic-моделей. В системе HGX B300 восемь ускорителей объединяют более 2 ТБ HBM3E-памяти, что позволяет размещать крупные модели и обслуживать более тяжелые inference-нагрузки.

«Сейчас новые GPU сложно быстро получить: сроки поставок растут, оборудование дорожает, а доступность последних поколений остается ограниченной. Мы получили партию B200 и B300, которой хватает не только для расширения предложения клиентам, но и для развития собственной ИИ-платформы. Часть B300 мы уже ввели в рабочий контур: на них идет инференс моделей непосредственно внутри инфраструктуры "Рег.облака"», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака»

В августе 2026 г. провайдер внедрил оплату по токенам в собственную ИИ-платформу, где пользователям доступны более 35 моделей через единый интерфейс и API. Теперь компания расширила собственный вычислительный контур ускорителями Nvidia B200 и B300. Новые мощности доступны клиентам, а часть B300 используется для собственных моделей. «Рег.облако» планирует расширять каталог моделей, работающих непосредственно на его инфраструктуре.