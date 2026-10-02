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Эксперты «Ozon Банка» назвали главные схемы мошенничества против россиян старше 60 лет

Эксперты «Ozon Банка» проанализировали обращения клиентов старше 60 лет и выяснили, какие схемы финансового мошенничества представляют наибольшую угрозу для старшего поколения. Самой частой угрозой — на нее приходится сразу 41% обращений — стали кражи данных через поддельные сайты, вредоносные ссылки и приложения. Жертвы, сами того не подозревая, вводят пароли на мошеннических ресурсах или переходят по зараженным ссылкам, после чего злоумышленники получают скрытый доступ к личным кабинетам и незаметно списывают деньги без прямого звонка и контакта с клиентом. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

На втором месте с долей примерно в 18% остается классическая социальная инженерия: злоумышленники звонят жертвам под видом сотрудников банков, ведомств или правоохранительных органов, запугивают их и убеждают перевести средства на так называемые «безопасные счета».

Значительную долю инцидентов (17%) составляет мошенничество при сделках в интернете. В таких случаях злоумышленники чаще всего пытаются увести общение с сайтов объявлений в сторонние мессенджеры, где под видом продавца или покупателя требуют перевести предоплату на личную карту, присылают поддельные чеки или вредоносные ссылки на оплату. Еще около 12% обращений связаны с предложениями легкого заработка, например, псевдо инвестициями, или когда пенсионерам предлагают быстро заработать на криптовалюте или торговых площадках. Кроме того, пожилые люди нередко становятся жертвами просьб о финансовой помощи от взломанных аккаунтов знакомых или родственников. Такие просьбы срочно одолжить денег в мессенджерах составляют примерно 9% случаев обмана.

Эксперты по безопасности «Ozon Банка» рекомендуют заранее обсудить с пожилыми близкими простые правила защиты. Главное из них — правило «стоп-звонка»: при любых разговорах о финансах с неизвестными людьми нужно немедленно прервать звонок и связаться с родными. Кроме того, важно технически обезопасить устройства старшего поколения: помочь им установить лимиты на денежные переводы, запретить установку программ из сомнительных источников, активировать двойную защиту для входа в онлайн-банк, подключить функцию «Забота о близких», доступную в банковском приложении. Также стоит напоминать пожилым людям не доверять текстовым просьбам о помощи в мессенджерах — такие сообщения от лица знакомых всегда нужно перепроверять личным звонком.

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