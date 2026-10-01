«Умный мониторинг» 1.6 – развитие AIOps и инструментов диагностики «1С»

Компания «ИТ-Экспертиза» представила новую версию программного комплекса «Умный мониторинг» 1.6. В числе ключевых изменений – развитие механизмов прогнозирования и расчета коридора аномалий, новые инструменты загрузки и анализа дампов платформы «1С», развитие трассировки, расширение возможностей дашбордов, алертинга и группового управления мониторами. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИТ-Экспертиза».

Обновление расширяет инструменты диагностики и анализа, а также делает повседневную эксплуатацию «Умного мониторинга» удобнее для специалистов, отвечающих за стабильность и производительность ИТ-систем.

Развитие AIOps и прогнозирования

В системе версии 1.6 появился расчет коридора аномалий, улучшено прогнозирование возникновения аномалий. Появились возможности исключать отдельные периоды из обучения ИИ-модели, отбирать исторические ряды по значениям атрибутов и получать сведения о состоянии прогноза.

Механизм прогнозирования и анализа первопричин (RCA, Root Cause Analysis) включает в себя построение коридора поведения объектов контроля системы на основании регрессионного анализа и автоматическое обнаружение проблем на уровне корреляции зависимостей метрик и объектов контроля.

Эти изменения помогают точнее работать с историческими данными и быстрее выделять нетипичное поведение контролируемых объектов.

Экспертная диагностика «1С»

В «Умном мониторинге» 1.6 добавлены загрузка, разбор и экспорт дампов платформы «1С:Предприятие». Эксперт получает полный доступ к этой информации, включая список дампов, карточку анализа, возможность экспорта результатов и многое другое.

Также развита трассировка и расследование длительных вызовов в системах «1С»: уточнены окна поиска и границы трейса, в таблицах журнала время выводится с точностью до микросекунд, а выбор источника трейса стал более управляемым. В раздел анализа «1С» добавлены замеры производительности, а для строк технологического журнала и замеров используется единая команда построения трассировки.

Улучшение получил механизм мониторинга утилизации пула корпоративных и программных лицензий «1С».

Дашборды, алертинг и групповое управление

В новой версии добавлены переменные дашбордов и расширены настройки визуализаций Stat, Pie, Status History и Bar. Появились описание виджетов и дополнительная фильтрация дашбордов.

Доработаны шаблоны уведомлений: добавлены категории «Срабатывание алерта», «Закрытие инцидента» и «Общий», а в текст письма могут автоматически подставляться поля инцидента.

Для администраторов крупных инсталляций добавлены массовое изменение расписания группы мониторов, фильтрация конфигурационных единиц по глубине связей и автоматическое создание мониторов служб «1С».

Безопасность, системный мониторинг и производительность

В «Умном мониторинге» 1.6 расширены параметры политики паролей и журнала событий, на странице пользователей отображается дата истечения пароля, а синхронный экспорт сущностей фиксируется в журнале аудита.

Добавлены монитор синхронизации времени, отображение времени непрерывной работы системы и монитор счетчиков производительности «1С».

Доработана конфигурационная единица типа «Веб-сервер», включая пути к журналам и конфигурации и шаблоны автоматического обнаружения. Также в релиз вошли изменения, направленные на снижение нагрузки при пиковой активности и повышение стабильности работы системы.

Релиз 1.6 призван повысить удобство повседневной работы с системой и дать экспертам больше инструментов для анализа, диагностики и быстрого разбора сложных инцидентов – от выявления аномалий до исследования проблем на уровне платформы и кластеров «1С», СУБД, ОС, а также другой инфраструктуры предприятия.