Новосибирск стал первым в Сибири по инвестициям в резервное копирование

МТС совместно с MWS Cloud проанализировала потребление услуг резервного копирования (бэкап) российскими компаниями во II квартале 2026 г. По размеру инвестиций в решения для хранения данных в облаке бизнес Новосибирской области занял первое место в Сибири и седьмое в целом по стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Резервное копирование (бэкап) — создание копии данных и их хранение на защищенном облачном ресурсе. Технология позволяет компаниям быстро восстановить критически важную информацию во время непредвиденных ситуаций: кибератак или случайного удаления файлов, сводя к минимуму операционные и финансовые риски.

По данным МТС, больше всего в Новосибирской области инвестируют в резервное копирование компании в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и госсектор.

Чаще остальных бэкап используют ИТ, связь и медиа, оптовая торговля и торговля автотранспортом, а также в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания.

«Вместо собственных хранилищ компании все чаще выбирают облачные платформы — они удобнее и гибче. Главное достоинство такого подхода в том, что инфраструктуру можно наращивать по мере необходимости, не вкладываясь в покупку и обслуживание собственного оборудования. Сервисы резервного копирования дают возможность компаниям и государственным организациям надежно хранить данные в облачной среде. С их помощью можно делать копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений — независимо от типа информации. Если исходные данные окажутся повреждены или утрачены, их получится оперативно восстановить в виртуальной инфраструктуре», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.