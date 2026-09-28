«Агропромкомплектация» повысила безопасность корпоративного доступа с помощью Avanpost FAM

«Агропромкомплектация» завершила переход на единую систему аутентификации на базе платформы Avanpost FAM (Federation Access Manager). Это позволило перевести ключевые каналы удаленного доступа к ИТ-инфраструктуре компании на многофакторную аутентификацию и повысить уровень защиты корпоративных ресурсов для более чем 3,5 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Проект стал частью долгосрочного развития системы информационной безопасности «Агропромкомплектации». В условиях цифровизации бизнес-процессов и активного использования удаленного подключения перед компанией стояла задача централизованно усилить защиту ИТ-контура, снизить риски несанкционированного доступа к корпоративным ресурсам и компрометации учетных данных. Система обеспечивает защищенный удаленный доступ к корпоративным ресурсам для сотрудников компании, ИТ-подрядчиков и сторонних контрагентов.

До реализации проекта для подключения к корпоративной сети использовались логин и пароль без дополнительного подтверждения личности. Кроме того, существовала возможность одновременного входа нескольких сотрудников под одной учетной записью. После перехода на многофакторную аутентификацию доступ требует второго фактора, а для одного пользователя допускается только одна активная сессия.

Система охватывает критически важные каналы подключения, среди которых удаленные рабочие столы, корпоративные сервисы удаленного доступа (RA VPN, RDGW, RDWA), электронная почта. В зависимости от приложения и уровня полномочий пользователя могут применяться различные способы подтверждения личности, в том числе push-уведомления в мобильном приложении Avanpost и одноразовые пароли TOTP. После ограничений в работе Telegram подтверждение входа перевели в мобильное приложение. Сейчас разрабатывается интеграция с мессенджером «Макс».

Весь комплекс работ — от проектирования до запуска системы — занял четыре месяца. Миграция пользователей прошла без остановки критически важных сервисов и производственных процессов. Проект реализовали специалисты департамента информационных технологий «Агропромкомплектации» совместно с экспертами Avanpost.

«Для нас было принципиально важно обеспечить качественно новый, современный уровень защиты доступа ко всему ИТ-контуру компании, включая удаленные рабочие столы, RA VPN и другие бизнес-сервисы. Причем эта защита теперь в равной степени охватывает как штатных сотрудников, так и внешних подрядчиков. Благодаря гибкости платформы мы смогли внедрить разные сценарии многофакторной аутентификации, сохранив привычный комфорт и скорость работы пользователей», — отметил руководитель управления информационной безопасности «Агропромкомплектации» Дмитрий Кужба.

Платформу интегрировали с существующими компонентами ИТ-инфраструктуры без ее масштабной перестройки. Это позволило сохранить стабильность и доступность корпоративных сервисов во время перехода на новую систему аутентификации.

«Благодаря обширному набору механизмов интеграции и модульности системы мы смогли быстро подключить платформу к существующим компонентам корпоративной инфраструктуры — от средств удаленного доступа до служб каталогов — и обеспечить защищенное и масштабируемое решение для пользователей. Это пример того, как современные технологии способны эффективно решать критичные задачи ИБ в масштабных промышленных компаниях», — сказал владелец линейки Avanpost Access Дмитрий Грудинин.