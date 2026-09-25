Российский рынок высокотехнологичного реанимационного оборудования пополнился сразу несколькими разработками. Новая линейка наркозно-дыхательных аппаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких, разработанная российским производителем медоборудования НПО «РМед» совместно с Сеченовским Университетом, получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Оборудование создано междисциплинарной командой ученых, врачей и инженеров, чтобы заменить зарубежные аналоги в российских больницах. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Регистрационные удостоверения получили разработанные партнерами наркозно-дыхательные аппараты серии «Кедр». Это техника для подачи наркоза и поддержки дыхания, которая применяется во время операций. Линейка включает наркозные аппараты экспертного и высокого класса. Они обеспечивают точную подачу анестетиков, вентиляцию легких во всех основных режимах и мониторинг обширного спектра показателей. Оборудование подходит как для взрослых, так и детей, включая новорожденных.

Росздравнадзор также зарегистрировал аппараты ИВЛ серии «Ива» - модели «Ива И30» и «Ива И50». Модель «Ива И30» - аппарат высокого класса для респираторной поддержки. Он подходит для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки пациентов. При разработке особое внимание уделили надежности, точности задаваемых параметров и простоте использования для медперсонала. «Ива И50» - более сложная система, рассчитанная на взрослых и детей. Область применения - реанимация, интенсивная терапия, операционные, а также транспортировка внутри и между клиниками. Модель предлагает широкий набор режимов вентиляции, углубленный мониторинг показателей и гибкую настройку под конкретную клиническую ситуацию.

Пресс-служба Сеченовского университета Сеченовский Университет и компания «РМед» выводят на рынок новую медицинскую технику для реанимации

Разработка медицинской техники заняла около двух лет. За основу взяли лучшие зарубежные решения. Путем реинжиниринга команда усовершенствовала импортные медицинские изделия и адаптировала их для российских клиник. Разработчики, в частности, расширили совместимость аппаратов при работе с современными российскими и зарубежными ингаляционными анестетиками, обеспечили стабильную и безопасную работу техники с различными типами дыхательных контуров, распространенных в стационарах, доработали графический интерфейс и повысили устойчивость приборов к перепадам параметров централизованных газовых магистралей. Некоторые компоненты приборов разрабатывали по программе обратного инжиниринга Агентства по технологическому развитию.

«Сеченовский Университет стал первым среди медицинских вузов России, реализовавшим проект по реинжинирингу сложных медицинских изделий для выхода на серийное производство, — сказал директор Научно-технологического парка биомедицины Первого МГМУ Александр Кулиш. - Такое оборудование сегодня крайне востребовано не только в нашей стране, но и за рубежом. Над улучшением характеристик наркозно-дыхательных аппаратов и ИВЛ работали наши ведущие инженеры совместно с врачами. Участие клиницистов — конечных пользователей медицинской техники — позволяет сделать продукты по-настоящему качественными и удобными в работе».

По словам генерального директора «НПО «РМед» Александра Зорина, уже сегодня локализация производства обеспечивает полный цикл производства, сборки, настройки и тестирования аппаратов на территории России.

«Все ключевые этапы производственного цикла — от монтажа печатных плат и корпусных элементов до калибровки, выходного контроля и серийного выпуска — реализованы на производственной площадке нашей компании и площадках наших партнеров. В течение трех лет мы планируем полностью перейти на отечественные комплектующие, производимые в России", - сказал Александр Зорин.

В дальнейшем партнеры планируют расширить линейку медицинской техники и медизделий для реинжиниринга и локализации производства.