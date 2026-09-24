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Yandex B2B Tech запустила «Алису AI Про» для бизнеса

Yandex B2B Tech представила «Алису AI Про» для бизнеса. Это расширенная версия корпоративного ИИ-ассистента Яндекса — она подойдет банкам, ритейлерам, промышленным корпорациям и другим компаниям с особыми требованиями к хранению и обработке данных. Ее можно развернуть на собственной инфраструктуре и гибко настроить под свои задачи — к примеру, самостоятельно выбрать модель «под капотом» или создать узкоспециализированные навыки. Новая версия уже доступна по подписке всем клиентам Yandex AI Studio. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

«Алиса AI Про» — это универсальный ИИ-агент, способный решать сложные многосоставные задачи. Ее можно использовать практически в любом отделе, от дизайна и маркетинга до бухгалтерии, HR и юридического департамента. Достаточно сформулировать поручение простым языком, и помощник выполнит его, используя те же приложения, которыми обычно пользуется сам сотрудник — например, CRM-системы или сервисы для работы с документами и бухучета. Для решения задач «Алиса AI Про» сама создает себе команду специализированных ИИ-агентов. Пока они собирают информацию и работают с документами и корпоративными системами, ИИ-помощник координирует их работу, проверяет и объединяет результаты.

«Сотрудники компаний каждый день используют огромное количество сервисов и приложений. С запуском «Алисы AI Про» у них появляется единый ИИ-интерфейс для решения большинства задач. Помощник сам поставит задачу в «Трекере», отправит письмо по почте или соберет встречу команды — достаточно предоставить ему доступ к нужным приложениям. Подобные универсальные ИИ-агенты — новый этап проникновения ИИ в бизнес», — сказал руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин.

«Алиса AI Про» уже предлагает более 120 навыков — готовых инструкций по решению рабочих задач — для сотрудников с разными профессиями: дизайнеров, аналитиков, юристов, финансистов, специалистов по закупкам и многих других. Можно не только использовать готовые навыки, но и создавать собственные. Умение писать код для этого не требуется.

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

Для подключения к внешним приложениям и сервисам используются плагины — их уже более 20. Например, плагин Phygital+ поможет сгенерировать изображения и видео для маркетинговых материалов, а AvangardAI превратит помощника в тренажер для специалиста по продажам. Число плагинов будет расти — их могут создавать как крупные и хорошо известные сервисы, так и стартапы. У компаний, которые работают с «Алисой AI Про», также есть возможность подключить внешние или внутренние сервисы по MCP-протоколу.

Нового ИИ-помощника уже тестируют крупные компании, например «Норникель». Его специалисты помогали сформировать сценарии использования «Алисы AI Про» в промышленности — от нормоконтроля документов до классификации затрат и интеллектуального поиска по внутренним нормативным документам. Эти сценарии будут востребованы и у других компаний.

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