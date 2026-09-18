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МТС запустила оформление SIM-карт в МФЦ Коми

МТС сообщает о запуске в Республике Коми проекта по оформлению SIM-карт в многофункциональных центрах. Теперь получить SIM-карту МТС можно в шести отделениях МФЦ в Сыктывкаре, Воркуте, Усинске и Ухте. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гражданину России достаточно обратиться к специалисту МФЦ с паспортом, выбрать номер и оформить SIM-карту. Услуга предоставляется бесплатно – для начала использования связи необходимо пополнить баланс на сумму абонентской платы по тарифу. Предварительная запись для оформления не требуется.

Оформить SIM-карту с российским номером могут также иностранные граждане, приехавшие в республику на работу или учебу, при соблюдении установленных законодательством требований.

Новый способ оформления SIM-карт особенно актуален осенью, когда жители Коми возвращаются из отпускного режима к рабочим и учебным делам, оформляют документы перед устройством на работу, решают вопросы, связанные с учебой или переездом, приходят в МФЦ за привычными государственными услугами. Кроме того, в начале учебного года, многие родители покупают детям первый телефон или готовят устройство к школе. Для ребенка младше 14 лет номер может оформить на себя родитель и передать SIM-карту ему в пользование. Подростки с 14 лет могут самостоятельно оформить номер по своему паспорту.

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«Осень возвращает нас к привычному ритму – работе, учебе, новым задачам. Для тех, кто только приехал в Коми работать или учиться, первые недели еще и связаны с оформлением необходимых документов и настройкой привычных цифровых сервисов. Поэтому возможность получить SIM-карту прямо во время визита в МФЦ вполне логично дополняет этот процесс, а современные технологии МТС помогают абонентам дополнительно защищаться от мошенников и использовать возможности искусственного интеллекта при пользовании связью. Для родителей это еще и удобный способ оформить связь ребенку и сразу подключить инструменты, которые помогают оставаться с ним на связи и чувствовать себя спокойнее», – отметил директор МТС в Республике Коми Александр Самуйлов.

Получить SIM-карту МТС можно в отделениях МФЦ по адресам: Воркута, ул. Гагарина, 10; Усинск, ул. Нефтяников, 38; Ухта, ул. Оплеснина, 11; Сыктывкар, ул. Кутузова, 5, ул. Орджоникидзе, 50 и ул. Комарова, 8.

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