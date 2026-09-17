В мобильном приложении для фитнес-клубов и студий от «Фитбейс» появился чат с клиентами

Компания «Фитбейс», развивающая экосистему цифровых сервисов для фитнес-индустрии, запустила чат внутри мобильного приложения. Он позволяет клубам и студиям общаться с клиентам напрямую в едином цифровом пространстве. Новый инструмент решает одну из основных проблем рынка – потерю коммуникации с клиентами из-за нестабильной работы мессенджеров и разрозненности каналов связи. Об этом CNews сообщили представители «Фитбейс».

«Фитбейс» развивает клиентское мобильное приложение для фитнес-клубов и студий с 2018 г., им пользуется более 1,9 тыс. спортивных объектов в России и странах СНГ. В мобильном приложении есть личный кабинет, расписание, онлайн-запись на тренировку, возможность удаленной оплаты и push-уведомления. В версии для залов без персонала с помощью мобильного приложения клиенты могут войти в помещение.

Новый функционал позволяет клиенту написать в клуб прямо из приложения и быть уверенным, что сообщение дойдет до адресата. Для бизнеса это дополнительный канал коммуникации, который помогает не терять обращения, оперативно отвечать на вопросы и поддерживать постоянный контакт с клиентами.

Чат внутри приложения делает взаимодействие с клубом удобнее: клиент может в одном месте записаться на тренировку, оплатить услуги, заморозить карту и теперь – задать вопрос или получить спецпредложение. Такой формат укрепляет связь с брендом и формирует привычку решать все вопросы через мобильное приложение.

Кроме того, встроенный чат можно использовать как часть каскадных рассылок и CRM-коммуникации. Это дает клубам и студиям больше гибкости в работе с действующими и бывшими клиентами, повышает вероятность доставки сообщений и помогает выстраивать более устойчивую систему коммуникаций.

Встроенный чат — это еще один канал связи с клиентами в рамках продукта «Фитбейс Чат», где можно подключить интеграцию с «Макс», Telegram, VK и другими мессенджерами.

«Чат внутри мобильного приложения – это работающий способ убрать один из самых болезненных барьеров в коммуникации с клиентом. Когда мессенджеры работают нестабильно, сообщения теряются, а каналы связи распадаются, бизнес теряет контакт с аудиторией. Встроенный чат решает эту проблему: он всегда под рукой, остается внутри экосистемы клуба и помогает быть на связи в любой момент. Использование всех возможностей «Фитбейс Чат» позволяет студиям добиться омниканальной коммуникации с клиентом и быть уверенным, что ни одно сообщение не останется без ответа», — отметил основатель «Фитбейс» Василий Суворов.

В дальнейшем «Фитбейс» планирует расширять возможности чата и развивать новые сценарии общения внутри приложения. создать нейроадмина, который сможет отвечать клиентам 24/7: записывать на занятия, принимать оплату за пробные тренировки и продлевать абонементы.