Университет «Иннополис» вместе с новыми партнерами займется образовательными проектами по микроэлектронике

Российский ИТ-вуз «Иннополис», Шэньчжэньский политехнический университет и технологическая компания АДВ-Е подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны планируют развивать академическое партнерство в сфере проектирования и производства микроэлектроники, необходимой для разработки процессоров, серверов, датчиков, смартфонов, потребительской, медицинской и промышленной электроники. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

Документ подписали директор университета «Иннополис» Дмитрий Вандюков, вице-президент Шэньчжэньского политехнического университета Ли Юэ и генеральный директор АДВ-Е Артур Зарипов.

Ключевым направлением сотрудничества станут совместные образовательные программы в области проектирования и технологии производства микроэлектроники. Университет И»ннополис» и АДВ-Е будут участвовать в локализации и адаптации в России учебно-методического комплекса на основе системы автоматизации проектирования электроники Шэньчжэньского политехнического университета.

Партнеры планируют разработку прототипа учебно-методического комплекса на базе программно-аппаратного комплекса Шэньчжэньского политехнического университета с использованием китайского аппаратного обеспечения Loongson. Также вузы заинтересованы в проведении программ академического обмена и стажировок студентов и преподавателей.