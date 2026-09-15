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Университет «Иннополис» вместе с новыми партнерами займется образовательными проектами по микроэлектронике

Российский ИТ-вуз «Иннополис», Шэньчжэньский политехнический университет и технологическая компания АДВ-Е подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны планируют развивать академическое партнерство в сфере проектирования и производства микроэлектроники, необходимой для разработки процессоров, серверов, датчиков, смартфонов, потребительской, медицинской и промышленной электроники. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

Документ подписали директор университета «Иннополис» Дмитрий Вандюков, вице-президент Шэньчжэньского политехнического университета Ли Юэ и генеральный директор АДВАртур Зарипов.

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Ключевым направлением сотрудничества станут совместные образовательные программы в области проектирования и технологии производства микроэлектроники. Университет И»ннополис» и АДВ-Е будут участвовать в локализации и адаптации в России учебно-методического комплекса на основе системы автоматизации проектирования электроники Шэньчжэньского политехнического университета.

Партнеры планируют разработку прототипа учебно-методического комплекса на базе программно-аппаратного комплекса Шэньчжэньского политехнического университета с использованием китайского аппаратного обеспечения Loongson. Также вузы заинтересованы в проведении программ академического обмена и стажировок студентов и преподавателей.

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