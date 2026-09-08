Voxys представила «Касание» — российскую платформу корпоративной телефонии и цифровые решения для крупного бизнеса

Voxys представила «Касание» — собственную программную платформу для построения корпоративной телефонии. Решение дополнило технологическую линейку компании и может использоваться как центральное ядро телефонии крупной организации, виртуальная АТС или основа для развития голосовых и цифровых коммуникаций. Программное обеспечение «Касание» включено в реестр российского ПО Минцифры. Об этом CNews сообщил представитель Voxys.

«Касание» рассчитана на крупный бизнес, распределенные организации, сервисные подразделения и контактные центры. На базе платформы можно объединить голосовые коммуникации центрального офиса, филиалов и территориально удаленных площадок, сохранив централизованное администрирование и единые правила маршрутизации.

Решение доступно в нескольких моделях эксплуатации: его можно развернуть в инфраструктуре заказчика по модели on-premise, разместить в выделенном закрытом облаке или использовать как сервис по модели SaaS. Компания может выбрать вариант с учетом собственных требований к информационной безопасности, контролю данных, масштабированию и управлению инфраструктурой.

«Касание» интегрирована с другими цифровыми продуктами Voxys: системой речевой аналитики, голосовыми роботами и платформой OmniVox. Благодаря этому базовую телефонию можно последовательно дополнить автоматизацией типовых диалогов, контролем качества обслуживания и подключением текстовых каналов без замены голосового ядра.

Платформа рассчитана на интеграцию с существующей ИТ-инфраструктурой заказчика, включая CRM, корпоративные справочники, системы управления пользователями и внутренние информационные решения. При входящем вызове «Касание» может определить клиента, получить связанный с ним контекст и передать необходимые сведения оператору до начала разговора.

Для модернизации действующей инфраструктуры предусмотрен поэтапный сценарий: заказчик может сначала перенести на «Касание» корпоративную телефонию или запустить виртуальную АТС, затем подключить контактный центр, речевую аналитику, роботов и цифровые каналы. Отдельные подразделения, группы пользователей и сценарии можно переводить на новую платформу последовательно, сохраняя действующую систему на переходном этапе.