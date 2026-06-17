Получите все материалы CNews по ключевому слову
Voxys OmniVox омниканальная чат-платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Voxys и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
|Кочетова Вероника 5 1
|Лошкарева Наталья 15 1
|Курганович Татьяна 4 1
|Пушкарёва Вера 4 1
|Конохов Максим 4 1
|Палин Виталий 4 1
|Потишний Роман 11 1
|Шишмарев Сергей 34 1
|Бабкин Николай 24 1
|Дубровская Анна 21 1
|Вирясов Владислав 35 1
|Торубарова Элеонора 4 1
|Зубрицкая Христина 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451241, в очереди разбора - 727920.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.