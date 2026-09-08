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СУБД семейства «Линтер» совместимы с ОС «Роса Хром 13»

Компания «Релэкс», российский разработчик систем управления базами данных, и НТЦ ИТ «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, завершили тестирование совместимости СУБД «Линтер Бастион» и «Линтер Сокол» с ОС «Роса Хром 13». По результатам испытаний стороны подписали двусторонний сертификат совместимости. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса».

Испытания подтвердили корректную работу и полную работоспособность актуальной линейки СУБД «Линтер» под управлением ОС «Роса Хром 13». Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам использовать продукты в составе единого отечественного программного стека, снижать технологические риски при переходе на российскую ИТ-инфраструктуру и упрощать дальнейшее сопровождение совместного решения.

Совместное решение может применяться при построении и модернизации ИТ-инфраструктуры государственных организаций, финансового сектора, промышленных предприятий и медицинских учреждений. Использование совместимых российских операционной системы и СУБД позволяет формировать инфраструктуру на базе отечественных технологий и учитывать требования к надежности и информационной безопасности на уровне архитектуры решения.

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«Подтверждение совместимости СУБД «Линтер» с операционной системой «Роса Хром 13» — это закономерный этап развития нашего долгосрочного партнерства с НТЦ ИТ «Роса». Мы высоко ценим системный подход коллег и убеждены, что совместная работа над обеспечением бесшовной интеграции наших продуктов позволяет заказчикам создавать защищенные автоматизированные системы, полностью отвечающие требованиям российского законодательства в области информационной безопасности», — отметила Ирина Мягкова, заместитель генерального директора по развитию компании «Релэкс».

«Для корпоративных и государственных заказчиков важно, чтобы отечественные продукты были не просто доступны по отдельности, а заранее проверены на совместную работу. Подтверждение совместимости ОС «Роса Хром 13» и СУБД семейства «Линтер» расширяет набор готовых технологических связок для построения российской ИТ-инфраструктуры и снижает риски при миграции. Для «Роса» развитие экосистемы совместимого программного обеспечения остается одним из ключевых приоритетов», — отметил Вячеслав Кадомский, директор по развитию НТЦ ИТ «Роса».

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