«Ситилинк» внедрил оплату цифровым рублем во всех магазинах сети

Федеральный онлайн-ритейлер электроники и бытовой техники «Ситилинк» запустил прием оплаты третьей формой национальной валюты — цифровым рублем. Новая форма расчетов доступна в каждом магазине сети на кассах, оборудованных POS терминалами Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

С 1 сентября 2026 г. цифровой рубль Банка России стал полноценным платежным инструментом наравне с наличными и банковскими картами. К платформе регулятора уже подключены крупнейшие банки страны — и теперь цифровой рубль доступен покупателям в магазинах «Ситилинка».

Как оплатить покупку цифровым рублем в «Ситилинк»: на кассе попросите кассира провести оплату через POS терминал, с использованием либо с помощью цифрового рубля; отсканируйте универсальный QR код, отображенный на экране терминала; в открывшемся списке способов оплаты выберите «Цифровой рубль»; перейдите в приложение своего банка и подтвердите платеж.

Универсальный QR код объединяет сразу несколько способов расчета — цифровой рубль, Систему быстрых платежей и платежные сервисы банков, — поэтому покупатель выбирает нужный вариант одним нажатием. Специального оборудования для приема цифрового рубля не требуется: платежи проходят через существующие терминалы.

Важные детали

Оплата цифровым рублем доступна только в офлайн магазинах «Ситилинка» через терминалы Сбербанка.

Для совершения платежа необходим кошелек цифрового рубля, который открывается через приложение банка, подключенного к платформе ЦБ. Кошелек находится на платформе регулятора и не привязан к конкретному банку.

На данный момент оплата доступна владельцам смартфонов на Android. Обновленные приложения банков для iOS пока не загружены в App Store.

До конца 2026 г. комиссии за прием цифровых рублей для бизнеса не взимаются.

Переводы и оплата цифровым рублем для граждан бесплатны. Средства на кошельке гарантированы государством на 100%, поскольку хранятся на платформе Банка России, а не на счетах коммерческих банков.