Разделы

Цифровизация
|

Будущее горнодобычи Зауралья: «Ростелеком» и «Далур» сделали ставку на цифровизацию и автоматизацию

«Ростелеком» и АО «Далур» «Росатома» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили директор филиала «Ростелекома» в Тюменской и Курганской областях Владимир Барвинский и генеральный директор АО «Далур» Динис Ежуров. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Компании приступят к реализации совместных цифровых проектов. В планах — внедрение электронных путевых листов и решений по контролю безопасности перевозок грузов. Также стороны интегрируют системы техобслуживания оборудования с AR-очками, что позволит ускорить ремонт и минимизировать влияние человеческого фактора.

Динис Ежуров, генеральный директор АО «Далур»: «Мы первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания и рассматриваем цифровизацию как инструмент повышения надежности и стабильности рабочих процессов. Совместные проекты с "Ростелекомом" дадут возможность внедрять технологии в производственной среде с опорой на испытания и оценку эффективности».

В повестке партнерства — опытное тестирование автоматизированной системы управления складами, включая выстраивание логических цепочек и прогнозирование остатков сырья, разработка и внедрение роботизации производственных линий. Кроме того, намечены испытания автоматизированных систем радиационного и иного промышленного контроля с применением технологий оценки состояния и прогнозирования в разных средах — атмосфере, гидросфере и литосфере.

Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких
Степан Терёхин, группа «Астрал»: Крупные участники рынка ЭПД будут постепенно подтягивать за собой более мелких Цифровизация

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Соглашение — очередной важный шаг на пути к цифровизации индустрии. Мы уже имеем ряд успешных проектов с компанией "Далур" в Курганской области. Например, внедрили "Экосистему АТОМ-РТК". Этот инструмент позволяет автономно мониторить экологическую обстановку и концентрацию вредных веществ на промышленных площадках. Нас ждут новые совместные проекты, в которых мы сделаем упор на передовые технологии для повышения производительности и безопасности труда».

«Далур» и «Ростелеком» в дальнейшем намерены совместно разрабатывать и внедрять автоматизированные системы управления производственными процессами на полигонах и стационарных объектах для повышения координации промышленных работ и эффективности процессов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему ИТ-директоры выбирают оборудование под брендом дистрибьютора?

Российский разработчик СУБД кратно сократил убытки

Обзор: Российские платформы виртуализации 2026

Прощайте, Red Hat Linux и IBM! Тысячи компьютеров CERN мигрируют на чистый Debian

Андрей Грицаенко, Белорусский межбанковский расчетный центр: Использование моделей интерпретируемого ИИ повысит уровень доверия к системам искусственного интеллекта

«ИКС Холдинг» вложит 35 миллиардов в создание «крупнейшего в России» производства полупроводников

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для учебы в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще