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«2ГИС» запустил сервис логистики

«2ГИС» сообщил о запуске сервиса для планирования маршрутов и распределения задач выездных сотрудников. Он помогает экономить на топливе, ускорять доставку грузов и оптимизировать рабочий день курьеров и водителей, позволяя компаниям выполнять больше заказов без увеличения штата. Новый сервис дополняет возможности продукта «2ГИС ГеоПоток», который помогает управлять работой выездных сотрудников и транспорта в реальном времени.

Сервис объединяет рабочее место логиста и мобильное приложение для сотрудников. Продукт ориентирован на компании с регулярным потоком доставок или выездной работы: курьерские службы, интернет-магазины, сервисные компании, банки, крупные розничные сети и другие.

Новый сервис рассчитывает оптимальные маршруты с учётом всех ограничений и параметров: учитывает квалификацию сотрудников, вместимость транспортных средств и временные окна. Результат — готовый маршрутный план, который логист утверждает в пару кликов, и составленные маршруты автоматически уходят в приложение экспедиторам, курьерам и водителям. После завершения смены формируется статистика о выполненных задачах.

Сервис поддерживает допланирование и перепланирование маршрутов. Если в течение дня появляются новые заказы, логист может добавить их в уже активные. Если ситуация меняется (например, сотрудник не может выйти на смену) можно перераспределить задачи между исполнителями, перенести их на другие маршруты или скорректировать состав выездной команды. Сервис пересчитывает план с учётом новых условий, сохраняя оптимальность маршрутов.

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«Мы создали сервис, который снимает с логиста значительную часть ручной работы: распределение задач между сотрудниками и расчёт их оптимального порядка выполнения. Это позволяет компаниям масштабироваться и экономить — обрабатывать больше заявок, не увеличивая штат диспетчеров и водителей. Новый сервис использует карты и навигацию от «2ГИС», что гарантирует точность маршрутов, надёжность и полное импортозамещение, а через API его можно встроить во внутренние системы предприятия, сохранив привычный интерфейс», — сказала Дарья Маркова, руководитель B2B-продуктов «2ГИС».

Сервис работает в связке с инструментом мониторинга на базе продукта «2ГИС ГеоПоток». Если сервис логистики отвечает за планирование задач и маршрутов выездных сотрудников, то инструмент мониторинга позволяет контролировать выполнение этой работы и отслеживать местоположение транспорта.

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