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Сбер 2ГИС ГеоПоток
«2ГИС ГеоПоток» — сервис для компаний, у которых есть выездные сотрудники или транспорт. Он помогает в реальном времени видеть, где находятся персонал и техника, отслеживать отклонения от маршрутов и понимать, почему возникают задержки.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|23.03.2026
|2 продукта «2ГИС» для бизнеса включены в реестр российского ПО 2
|07.10.2025
|2ГИС представил новый сервис для бизнеса 2
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
|Сбер - 2ГИС - Ситискан 2 1
|Маркова Дарья 15 2
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