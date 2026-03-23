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Сбер 2ГИС ГеоПоток

«2ГИС ГеоПоток» — сервис для компаний, у которых есть выездные сотрудники или транспорт. Он помогает в реальном времени видеть, где находятся персонал и техника, отслеживать отклонения от маршрутов и понимать, почему возникают задержки.

 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


23.03.2026 2 продукта «2ГИС» для бизнеса включены в реестр российского ПО 2
07.10.2025 2ГИС представил новый сервис для бизнеса 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 193 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 662 1
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 75 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 367 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Сбер - 2ГИС - Ситискан 2 1
Маркова Дарья 15 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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