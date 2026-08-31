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14 млн автомобилей в России под защитой «ЭРА-ГЛОНАСС»

Число транспортных средств, подключенных к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», превысило 14 млн. С начала 2026 г. к цифровой платформе аварийного оповещения добавлено свыше 800 тыс. автомобилей. Ежедневно кнопки SOS отечественного производства устанавливаются на конвейерах автопроизводителей и на импортируемые в страну транспортные средства. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«ЭРА-ГЛОНАСС», запущенная в промышленную эксплуатацию 11 лет назад по поручению Президента России, сегодня стала проектом гражданского применения российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и является первой в мире системой аварийного оповещения на транспорте, действующей в масштабах целого государства.

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Накопленные статистические данные демонстрируют, что «ЭРА-ГЛОНАСС» служит эффективным инструментом повышения безопасности миллионов водителей и пассажиров, способствует сокращению смертности при ДТП и вносит вклад в реализацию национальных целей развития на период 2030-2036 гг. За весь период функционирования система передала в экстренные службы более 620 тыс. аварийных вызовов. При этом 84% таких обращений были направлены в автоматическом режиме при тяжелых авариях. Благодаря сопряжению «ЭРА-ГЛОНАСС» со всеми функционирующими региональными «Системами-112» экстренные службы получают координаты мест происшествий в среднем за 19 секунд.

«Главная ценность «ЭРА-ГЛОНАСС» состоит в том, что данные о тяжелых ДТП передаются без участия человека за считанные секунды – это критически важно в ситуациях, когда пострадавшие физически не могут самостоятельно обратиться за помощью, находятся в состоянии шока. В такие моменты каждая секунда важна для спасения жизней и сохранения здоровья пострадавших. С увеличением охвата системы растет эффективность в части спасения тысяч людей ежегодно», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

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