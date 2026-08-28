Разделы

Телеком Мобильная связь
|

ИИ-помощник «Яндекса» встроится в мобильную связь

«Яндекс» анонсирует «Яндекс Сим» — мобильного виртуального оператора нового поколения, в котором возможности искусственного интеллекта встроены в саму связь. Он объединяет привычные функции мобильного оператора с ИИ-помощником, который помогает разбирать телефонные разговоры, защищает от мошенников и со временем сможет подбирать тарифы под потребности человека. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С согласия абонента ИИ-помощник переводит разговор в текст и фиксирует все нужное сразу после звонка — создает напоминания, добавляет встречи в календарь, сохраняет новые контакты или собирает несколько разговоров в единый понятный контекст, по которому удобно искать информацию.

Например, если человек по телефону договаривается с мастером о сборке мебели, ИИ-помощник поймет суть разговора, предложит сохранить контакт, зафиксирует дату и время визита в календаре, добавит напоминание. Так ИИ сможет быстро встроить разговоры по телефону в личные дела и планы.

Включать и выключать ИИ-помощника можно в любой момент. Разговоры обрабатываются автоматически с помощью технологии «Яндекса» по переводу речи в текст, вся информация хранится в зашифрованном виде и анализируется искусственным интеллектом без участия и доступа человека.

Отдельное направление «Яндекс Сим» — защита от телефонного мошенничества. За первое полугодие 2026 г. автоматический определитель номера «Яндекса» обработал 388 млн звонков с незнакомых номеров, из них 143 млн классифицировал как нежелательные или мошеннические. ИИ-помощник распознает признаки обмана во время разговора, при необходимости прерывает вызов и предупреждает о потенциальном риске раскрытия личных данных.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

В «Яндекс Сим» можно оформить отдельный «чистый номер» для личных аккаунтов и сервисов, где особенно важны безопасность и защита данных, например для банковских приложений и «Госуслуг». Оператор использует номерной фонд, который никогда раньше не использовался в мобильных сетях, а ИИ-помощник дает рекомендации, как держать его в секрете, и защищает от попадания номера в нелегальные базы.

Со временем ИИ-возможности «Яндекс Сим» будут расширяться. Помощник сможет анализировать потребление связи и мобильного интернета и рекомендовать оптимальные тарифы на основе реального использования минут и гигабайтов.

Пока заказать сим-карту смогут абоненты Москвы в приложении «Яндекс Сим», позже – в других городах и сервисах «Яндекса». Оператор работает на сети «Билайна». Запуск станет первым шагом к развитию ИИ-мобильного оператора, в котором связь, безопасность, персональные рекомендации, помощники и сервисы «Яндекса» объединены в один пользовательский опыт.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

В России найден способ увеличить пропускную способность каналов 5G на 30-40%

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

Доходы МТС от телекома и медиа растут, а от финтеха и рекламы падают

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

Россияне будут платить за сотовую связь цифровыми рублями. Пока по желанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще