M2 объединила планирование, KPI и работу с подрядчиками в едином маркетинговом пространстве MWS Tables

МТС Web Services (MWS), входит в ПАО «МТС», сообщает, что экосистема недвижимости M2 централизовала маркетинговое управление с помощью no-code-платформы MWS Tables. На базе сервиса компания собрала единый операционный контур, который связывает медиапланирование, бюджеты, брифы, KPI, аналитику кампаний и взаимодействие с внешними подрядчиками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Маркетинг цифровой платформы требует координации большого числа направлений: брендовых, performance- и digital-размещений, CRM-коммуникаций, SEO, SMM, PR, контента и ивентов. Раньше медиапланы и брифы М2 жили в разных сервисах, что вызывало путаницу, сложные и долгие согласования с агентствами, множество ручных процессов. При росте числа запусков, аудиторий, географий и партнеров команде стало важно работать не с разрозненными файлами, а с единой версией данных по кампаниям, бюджетам и результатам.

MWS Tables была выбрана как no-code-платформа, которая позволяет бизнес-командам быстро настраивать процессы без длительного цикла ИТ-доработок. Для M2 также было важно объединить несколько связанных маркетинговых контуров в одном пространстве, работать с формами, дашбордами, справочниками, оповещениями и обеспечить интеграцию с другими сервисами, которыми пользуются как сотрудники, так и внешние агентства-подрядчики.

В MWS Tables собрана рабочая архитектура маркетинга M2: медиапланы, календарь запусков, аллокации бюджета, отдельные контуры для брендовых, performance- и digital-размещений, плановые и фактические KPI. Для брендформанс-кампаний настроены воронка и аналитическая витрина, справочники по географии и периодам, таргетинги, цели, размещения и фактические данные по рекламным кампаниям.

Отдельный блок пространства посвящен брифам продуктов и кампаний: для них настроены формы заведения, библиотека правил UTM-разметки и документы. Команда может связывать в одном процессе продуктовую задачу, целевую аудиторию, ее JTBD, маркетинговый посыл, этап AAARRR, каналы продвижения, посадочные страницы и KPI. Это помогает планировать кампании не как набор отдельных размещений, а как последовательный сценарий работы с пользователем - от гипотезы до измеримого результата.

На первом этапе пространством пользуется команда маркетинга M2, а также агентства-подрядчики в рамках 12 бизнес-процессов и их число постоянно растет. Благодаря облачной модели MWS Tables внешних участников можно подключать к общему рабочему пространству без переноса процессов в параллельные файлы и без необходимости давать доступ к закрытым корпоративным системам. Для заказчиков с особыми требованиями к размещению инфраструктуры аналогичный сценарий совместной работы с подрядчиками может быть реализован и в on-premise-варианте.

«Мы строим системы, которые возвращают людям время, спокойствие и свободу заниматься тем, что они действительно любят. Для компаний с длинным циклом принятия решения и несколькими группами аудитории маркетинг сегодня становится полноценной операционной системой: важно видеть не только отдельные размещения, но и связь между гипотезами, каналами, касаниями и результатами. MWS Tables помогает собрать эти процессы в едином контуре, снизить объем ручной синхронизации и сделать работу внутренних команд и внешних подрядчиков более прозрачной и управляемой», - сказал директор по продукту MWS Tables Филипп Герм.

Использование MWS Tables помогает M2 повысить прозрачность маркетингового планирования, упростить контроль бюджетов и KPI, снизить объем ручной синхронизации между участниками и сформировать единый источник данных для план-факт анализа. Вместо отдельных файлов, переписок и статусов команда получает связанную среду, где можно управлять кампаниями, отслеживать вклад каналов и принимать решения о следующих запусках на основе накопленных данных.

В результате М2 удалось устранить разрыв между внутренними сервисами и внешними инструментами, в которых ранее работали агентства и подрядчики. Теперь все участники процесса — и штатные команды, и внешние партнеры — действуют в общем контуре, что сокращает цикл согласований и убирает задержки, связанные с передачей данных. В результате решения по кампаниям принимаются в разы оперативнее, а значит выросла эффективность работы маркетинговой команды. Подготовка и согласование брифов и медиапланов стали занимать на 22% меньше времени, а количество ошибок и ручных сводок сведено до нуля.

«В бизнесе зачастую все решает скорость, и маркетинг уже не может быть набором разрозненных кампаний: ему нужно двигаться быстрее и работать как единая система, где каналы, данные и команды усиливают друг друга. Нам необходимо смотреть на несколько шагов вперед и действовать, опираясь на целостную картину. Переход на единое пространство MWS Tables позволил собрать такую картину, на основе которой можно оперативно принимать решения» — отметил Павел Литвинов, digital-маркетолог в М2, заказчик пространства на MWS Tables.

В дальнейшем M2 планирует расширить использование MWS Tables на другие маркетинговые процессы и исследования. Это позволит хранить в едином контуре не только брифы, правила разметки, сервисные и операционные процессы, медиапланы и фактические KPI, но и маркетинговые гипотезы, пользовательские инсайты и решения по будущим кампаниям.