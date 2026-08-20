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Жители Воронежской области могут записаться в МФЦ через «Госуслуги»

«БФТ-Холдинг» реализовал проект по развитию автоматизированной информационной системы (АИС) в многофункциональных центрах (МФЦ) Воронежской области. Теперь жители региона могут выбрать удобное подразделение, время его посещения и услугу на портале «Госуслуги». Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

В Воронежской области действует 41 МФЦ и 217 офисов, которые оказывают порядка 450 государственных и муниципальных услуг. За 2025 г. сотрудники оказали более 1,3 млн услуг в окнах обслуживания и 465 тыс. – в электронном виде.

Теперь у жителей области появилась дополнительная возможность записаться в МФЦ – через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Этот сервис расширяет список удобных вариантов (по телефону через голосового робота или оператора, с помощью чат-бота в мессенджере «Макс», а также лично во время визита в МФЦ) и помогает сделать обращение за государственными и муниципальными услугами более удобным.

В 2025 г. Минцифры России запустило новый механизм интеграции: на ЕПГУ появилась единая интерактивная форма, через которую заявитель может выбрать МФЦ и записаться на прием.

Команда «БФТ-Холдинга» настроила автоматическое наполнение в АИС МФЦ справочников подразделений, групп услуг и услуг, а также интеграцию со СМЭВ 3 для обмена данными с ЕПГУ. Сценарий записи для заявителя прост: после авторизации на «Госуслугах» пользователь выбирает подразделение МФЦ и услугу, затем портал запрашивает из АИС МФЦ доступные даты и временные окна, а после выбора конкретного времени создает запись и возвращает результат – номер талона и сведения о приеме.

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На текущий момент на «Госуслугах» доступна запись в 41 филиал МФЦ.

«МФЦ Воронежской области уделяют особое внимание качеству и доступности государственных и муниципальных услуг. Мы последовательно развиваем каналы взаимодействия с заявителями, чтобы жители региона могли выбирать наиболее подходящий для себя способ обращения. Запись через ЕПГУ стала еще одним важным шагом в этом направлении: теперь спланировать визит в МФЦ можно в привычной цифровой среде – на портале «Госуслуги», – сказала директор МФЦ Воронежской области Майя Богдалова.

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