«М.Видео» присоединилась к инициативе ФАС России и с 17 августа зафиксировала цены на ряд товаров к учебному году

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в рамках поддержки инициативы ФАС России по фиксации цен на товары в период подготовки к новому учебному году с 17 августа по 21 сентября замораживает цены на ряд востребованных товаров из категории техники, включая разные модели смартфонов, ноутбуков, ПК, внешних аккумуляторов, смарт-часов, а также КБТ и МБТ. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Фиксация цен в «М.Видео» охватит период традиционно высокого спроса на товары для школьников и их родителей. В рамках инициативы покупатели смогут заранее планировать необходимые покупки и не откладывать приобретение техники и других товаров для учебы и обустройства дома к началу учебного года.

Дополнительные возможности для подготовки к школе дает собственная сезонная акция М.Видео «Скууульная распродажа», стартовавшая 11 августа в рамках ежегодной кампании Back to School. До 7 сентября покупателям доступны скидки до 67% на сотни товаров из всех категорий мультикатегорийного маркетплейса «М.Видео».

Также «М.Видео» присоединилась к федеральному проекту «Семейная марка», который объединяет компании, внедряющие программы поддержки семей с детьми. В рамках участия в проекте многодетные семьи смогут получить промокод номиналом 50 тыс. руб. со скидкой до 10%. Промокод допускает частичное использование и предназначен для участников программы лояльности M.Club с подтвержденным статусом многодетной семьи.

Коммерческий директор компании «М.Видео» Сергей Уваров: «"М.Видео" стремится сделать период подготовки к школе более комфортным для покупателей и помочь снизить финансовую нагрузку на семьи, а также дать им возможность приобрести все запланированное в одном месте. Компания уделяет особое внимание тому, чтобы необходимые покупки можно было совершать с учетом возможностей семейного бюджета».